Tunisie: Indices boursiers - La BVMT annonce des ajustements à partir du 1er octobre

26 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

La Bourse de Tunis a annoncé ce vendredi qu'une mise à jour de la composition des indices Tunindex, Tunindex20 et des indices sectoriels sera effective à partir du 1er octobre 2025, conformément aux décisions prises par le Comité des Indices Boursiers, réuni le 24 septembre.

Selon un communiqué publié par la BVMT, la société BNA Assurances intégrera l'indice TUNINDEX, ainsi que les indices sectoriels 8000 - Sociétés Financières et 8500 - Assurance.

Le TUNINDEX20, principal indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides du marché, verra l'entrée de Tunisie Leasing et Factoring en remplacement de la société Les Industries Chimiques du Fluor (ICF), qui en est exclue.

Le TUNINDEX20 sera désormais composé des sociétés suivantes :

AMEN BANK, ATB, ATL, ATTIJARI BANK, BIAT, BNA, BT, CARTHAGE CEMENT, CITY CARS, DELICE HOLDING, EURO-CYCLES, ONE TECH HOLDING, POULINA GP HOLDING, SAH, SFBT, SOTUVER, STB, TPR, TUNISIE LEASING, UIB.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.