Tunisie: Indices boursiers - La BVMT annonce des ajustements à partir du 1er octobre

La Bourse de Tunis a annoncé ce vendredi qu'une mise à jour de la composition des indices Tunindex, Tunindex20 et des indices sectoriels sera effective à partir du 1er octobre 2025, conformément aux décisions prises par le Comité des Indices Boursiers, réuni le 24 septembre.

Selon un communiqué publié par la BVMT, la société BNA Assurances intégrera l'indice TUNINDEX, ainsi que les indices sectoriels 8000 - Sociétés Financières et 8500 - Assurance.

Le TUNINDEX20, principal indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides du marché, verra l'entrée de Tunisie Leasing et Factoring en remplacement de la société Les Industries Chimiques du Fluor (ICF), qui en est exclue.

Le TUNINDEX20 sera désormais composé des sociétés suivantes :

AMEN BANK, ATB, ATL, ATTIJARI BANK, BIAT, BNA, BT, CARTHAGE CEMENT, CITY CARS, DELICE HOLDING, EURO-CYCLES, ONE TECH HOLDING, POULINA GP HOLDING, SAH, SFBT, SOTUVER, STB, TPR, TUNISIE LEASING, UIB.