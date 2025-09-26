Tunisie: Les exportations industrielles atteignent 38,2 milliards de dinars

26 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

Les exportations industrielles de la Tunisie ont atteint 38,2 milliards de dinars au cours des huit premiers mois de 2025, enregistrant une hausse de 2,5 % par rapport à la même période de l'année précédente, selon les données publiées par l'Agence de Promotion de l'Industrie et de l'Innovation (APII).

Le secteur textile, habillement, cuir et chaussure arrive en tête des recettes à l'export avec 7,4 milliards de dinars, suivi par l'industrie agroalimentaire (près de 4,1 milliards de dinars), l'industrie chimique (2,5 milliards de dinars) et les industries mécaniques et électriques (2 milliards de dinars).

Concernant les intentions d'investissement déclarées auprès des services de l'APII, elles s'élèvent à 1,2 milliard de dinars, destinées à financer plus de 1 900 projets, avec à la clé la création de plus de 20 000 emplois, une fois les unités entrées en phase de production.

Dans le secteur des services, les investissements déclarés atteignent 783,3 millions de dinars, permettant la création de 7 031 projets et 35 661 nouveaux postes d'emploi, selon les mêmes sources.

