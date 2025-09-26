Tunisie: Un ressortissant étranger en détention pour attaque présumée contre la Flottille Soumoud à Sidi Bou Saïd

26 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

Un juge d'instruction du Pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme a ordonné l'incarcération d'un ressortissant étranger, soupçonné d'être impliqué dans une attaque préméditée contre un navire appartenant à la "Flottile Soumoud", amarré au port de plaisance de Sidi Bou Saïd.

Selon une source judiciaire citée par Diwan FM, le suspect résidait depuis quelque temps dans la banlieue nord de Tunis, à La Marsa. L'examen de son téléphone portable a révélé des communications avec des parties étrangères, renforçant les soupçons autour de ses motivations et de son implication dans des réseaux transnationaux.

Le ministère de l'Intérieur avait confirmé, dans un communiqué publié précédemment, qu'un navire de la Flotte de la Résistance avait fait l'objet d'un acte de sabotage au port de Sidi Bou Saïd. Le ministère avait qualifié l'attaque de « préméditée », sans toutefois en dévoiler davantage sur les auteurs ou les circonstances exactes.

L'enquête, désormais entre les mains des autorités antiterroristes, se poursuit pour déterminer les ramifications de cette affaire et identifier d'éventuels complices ou soutiens logistiques.

