Tunisie: Après lui avoir confisqué son téléphone - Une élève se jette du premier étage d'un collège de Kairouan

26 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

Le collège « Dar Jamma » dans la région de Sbikha du gouvernorat de Kairouan a été le théâtre, hier jeudi 25 septembre 2025, d'un incident regrettable : une élève inscrite en huitième année de base s'est jetée du premier étage de l'établissement. Elle s'est mise en colère après que le personnel enseignant lui ait confisqué son téléphone portable.

L'utilisation des téléphones intelligents est interdite dans les établissements scolaires conformément à une circulaire émise par le ministère de l'Éducation.

Faute d'ambulance, un des professeurs a été contraint de transporter l'élève dans sa voiture personnelle jusqu'à l'hôpital local de Nadhour dans le gouvernorat de Zaghouan, l'établissement de santé le plus proche de la région, situé à 30 km du centre de la délégation de Sabikha.

Des sources médicales ont confirmé que l'élève n'avait subi aucune blessure grave ; elle est en bonne santé et a déjà quitté l'hôpital. Les autorités locales suivent de près sa situation. L'incident a provoqué un mouvement de panique parmi les élèves.

Cet incident a mis en lumière le problème de l'absence d'équipements sanitaires de base dans la région. Les habitants d'As-Sbikha, une zone comptant 34 000 citoyens répartis sur cinq localités, se plaignent du manque de service d'urgences et d'ambulance.

Les services de santé de la région se limitent à cinq dispensaires qui ne répondent pas aux besoins en cas d'urgence médicale. Les résidents ont également exprimé leur mécontentement face à l'absence d'ambulance pour transporter les cas urgents vers les hôpitaux.

Le personnel supervisant l'internat du collège mentionné est confronté à de nombreux problèmes lorsqu'un élève tombe malade et doit être transporté à l'hôpital le plus proche, se voyant obligé d'utiliser leurs propres véhicules en cas d'urgence.

