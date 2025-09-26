Congo-Kinshasa: Epidémie d'Ebola - L'Unicef achemine des vaccins dans les zones touchées

Soucieux de protéger les enfants et les familles contre la 16e épidémie de la fièvre d'Ebola signalée à Bulape, dans le Kasaï, le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) a fait acheminer près de 45 000 doses des vaccins.

Un peu plus de 20 000 doses du vaccin Ervebo sont déjà arrivées dans la région du Kasaï, et la campagne de vaccination des travailleurs de la santé de première ligne ainsi que des personnes les plus à risque s'intensifie. Outre les vaccins, l'Unicef soutient les soins aux patients atteints d'Ebola, renforce les mesures d'hygiène dans les écoles, les hôpitaux et les espaces adaptés aux enfants, et veille à ce que les familles reçoivent des informations vitales sur la manière de se protéger.

Le volet psychologique est également pris en compte. Des équipes spécialisées, a souligné un communiqué de l'Unicef, fournissent un soutien psychosocial et des services de protection aux enfants touchés par la maladie. Le représentant de l'Unicef en République démocratique du Congo (RDC), John Agbor, a reconnu l'importance du vaccin dans la riposte contre Ebola.

« Chaque dose livrée est un pas de plus vers la sécurité des enfants et des familles », a-t-il déclaré. Les vaccins, a-t-il rencheri, sont l'un des outils les plus puissants dans cette riposte menée par le gouvernement pour enrayer Ebola, mais les enfants ont également besoin de soins médicaux s'ils tombent malades, d'un soutien pour faire face au traumatisme, d'espaces sûrs pour apprendre et jouer, et de conseils aux familles sur la manière de se protéger contre la maladie.

Le représentant de l'Unicef en RDC a lancé un appel à la solidarité mondiale. « Des épidémies comme celle-ci nous rappellent également l'importance de la préparation à l'échelle mondiale, ainsi que de la réponse immédiate. La solidarité mondiale et les investissements dans des services publics et des systèmes d'urgence solides contribueront à protéger les enfants non seulement aujourd'hui, mais aussi lors de la prochaine crise ».

La qualité du vaccin contre Ebola est garantie parce que l'Unicef assure l'intégrité de la chaîne du froid pour son transport afin que chaque dose reste efficace. Notons que les équipes de l'Unicef travaillent sans relâche dans le Kasaï, en collaboration avec le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, d'autres agences des Nations unies et des partenaires locaux.

Cette épidémie d'Ebola est la 16e en RDC depuis la découverte du virus en 1976. La dernière dans la région du Kasaï, l'une des régions les plus fragiles du pays, remonte à 2008-2009. Avec un système de santé défaillant, un accès limité à l'eau potable, des pénuries de médicaments et des conditions d'hygiène précaires, les familles qui y vivent sont déjà extrêmement vulnérables.

Depuis que l'épidémie a été déclarée le 5 septembre, quarante-sept cas suspects et confirmés ont été signalés, dont quatorze chez des enfants. Vingt-cinq personnes sont déjà décédées, dont douze enfants. Le foyer actuel se trouve à Bulape, les zones voisines de Mweka et Mushenge étant également à risque. Plus de 1048 contacts ont déjà été identifiés et sont actuellement surveillés.