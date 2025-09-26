Congo-Brazzaville: Téléphonie mobile - MTN-Congo présente sa vision au président de l'Assemblée nationale

Le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, qui a reçu en audience le 24 septembre à Brazzaville le directeur général de MTN-Congo, Mohammed Rufaï, a encouragé cette société de téléphonie mobile à poursuivre les efforts qu'elle est en train de déployer à travers le pays.

Premier opérateur de téléphonie mobile en République du Congo, MTN s'emploie à mener plusieurs activités dans le pays surtout dans le cadre de sa responsabilité sociétale. « Nous avons donné au président de l'Assemblée nationale un aperçu sur la vision de MTN en République du Congo et lui avons parlé des projets que nous menons sur le territoire national, particulièrement sur notre mission de catalyseur financier, mais également de digital au Congo. Parmi les projets que nous menons actuellement, il y a l'extension de la couverture dans le pays, mais également la facilitation aux Congolais d'avoir accès à des smartphones », a expliqué Rufaï Mohammed à sa sortie d'audience.

Au nombre des projets développés par MTN dans le cadre de sa responsabilité sociétale au Congo, il a cité la rénovation de certains hôpitaux, couplée à la mise à disposition ou la fourniture d'énergie ainsi que la rénovation du centre de recherche et d'innovation. « Le président de l'Assemblée nationale nous a encouragés à poursuivre dans la même lancée les efforts que nous sommes en train de déployer actuellement en République du Congo », a poursuivi le directeur général de MTN Congo.

Sensibiliser pour contrer les arnaqueurs

Nommé à ce poste depuis septembre 2024, Rufaï Mohammed, qui a été également reçu le 23 septembre par le président du Sénat, Pierre Ngolo, a entamé sa mission au moment où les Congolais se plaignent des mauvaises pratiques observées au sein de cette société de téléphonie mobile. Interrogé par la presse sur des arnaqueurs qui opèrent sur ce réseau sans être inquiétés, il a appelé les abonnés à la vigilance. Selon lui, la société est actuellement en train d'intensifier les campagnes de sensibilisation à l'endroit des clients, en les encourageant à ne pas divulguer leurs informations personnelles, des codes pins ou des informations qui peuvent aider des arnaqueurs à opérer.

« La plupart des arnaques qui s'opèrent actuellement sont celles qui vont dans le sens de l'ingénierie sociale, c'est-à-dire que les arnaqueurs amènent les différents clients à divulguer des informations qui leur sont personnelles et finalement, ces derniers se laissent tromper et se font arnaquer. Nous renforçons les campagnes de sensibilisation dans ce sens pour pouvoir garder les clients vigilants et les emmener à ne pas communiquer ce genre d'informations et encourager ou permettre les arnaques de se faire », a expliqué Rufaï Mohammed.

Face à cette situation, certains abonnés indexent cette société car ces actes seraient souvent posés par des gens qui maîtrisent mieux la maison. L'autre défi qui attend le nouveau directeur général de MTN-Congo est sans nul doute celui lié aux transactions électroniques. En effet, depuis un certain moment, des abonnés ne peuvent plus récupérer leur argent en cas de confusion de numéros de téléphones. « Lorsque vous vous trompez de destinataire, il vous est difficile, sinon impossible, de pouvoir récupérer votre argent, surtout lorsque la personne qui en a reçu a déjà effectué un retrait, même d'un franc. Alors qu'il y a quelques années, cela était possible parce que la société pouvait mettre le compte de l'intéressé en position de débiteur », a expliqué un abonné maintes fois victime de cette mauvaise pratique.