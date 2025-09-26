Congo-Brazzaville: Révision des listes électorales - Le MJP sur le terrain pour motiver ses membres

A un mois de la clôture de l'opération de révision des listes électorales, lancée dans la perspective de l'élection présidentielle de mars 2026, le Mouvement des jeunes présidentiels (MJP) a organisé, il y a quelques jours, une descente sur les sites d'enrôlement installés dans tous les départements du Congo afin d'inciter ses militants à participer massivement à l'opération.

Le MJP a effectué sa descente de terrain simultanément dans tous les départements. A Brazzaville, la délégation a été conduite par le président coordonnateur national du MJP, Donald Mobobola. En compagnie de quelques responsables politiques de son parti, il a fait la ronde de plusieurs sites d'enrôlement et de révision des listes à travers la ville.

Il a visité, tour à tour, les centres de la mairie de Talangaï, quelques autres à Ouenzé avant de se rendre à Poto-Poto, Bacongo et Makélékélé pour constater l'effectivité et l'adhésion des membres du MJP à l'opération de révision.

A Brazzaville, partout où il est passé, Donald Mobobola a exhorté ses militants et sympathisants, potentiels électeurs en 2026, à s'inscrire massivement sur les listes électorales. L'objectif est de leur permettre de faire partie du nouveau fichier électoral afin de participer au scrutin et voter librement le candidat que soutient leur formation politique.

Démarrée le 1er septembre sur l'ensemble du territoire national, l'opération de révision des listes électorales sera clôturée le 30 octobre prochain.