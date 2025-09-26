Congo-Brazzaville: Révision des listes électorales - Le MJP sur le terrain pour motiver ses membres

26 Septembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Firmin Oyé

A un mois de la clôture de l'opération de révision des listes électorales, lancée dans la perspective de l'élection présidentielle de mars 2026, le Mouvement des jeunes présidentiels (MJP) a organisé, il y a quelques jours, une descente sur les sites d'enrôlement installés dans tous les départements du Congo afin d'inciter ses militants à participer massivement à l'opération.

Le MJP a effectué sa descente de terrain simultanément dans tous les départements. A Brazzaville, la délégation a été conduite par le président coordonnateur national du MJP, Donald Mobobola. En compagnie de quelques responsables politiques de son parti, il a fait la ronde de plusieurs sites d'enrôlement et de révision des listes à travers la ville.

Il a visité, tour à tour, les centres de la mairie de Talangaï, quelques autres à Ouenzé avant de se rendre à Poto-Poto, Bacongo et Makélékélé pour constater l'effectivité et l'adhésion des membres du MJP à l'opération de révision.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

A Brazzaville, partout où il est passé, Donald Mobobola a exhorté ses militants et sympathisants, potentiels électeurs en 2026, à s'inscrire massivement sur les listes électorales. L'objectif est de leur permettre de faire partie du nouveau fichier électoral afin de participer au scrutin et voter librement le candidat que soutient leur formation politique.

Démarrée le 1er septembre sur l'ensemble du territoire national, l'opération de révision des listes électorales sera clôturée le 30 octobre prochain.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2025 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.