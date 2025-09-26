Congo-Brazzaville: ONU - Un partenariat recentré sur des secteurs prioritaires

Les agences onusiennes font face à des coupes budgétaires drastiques, limitant ainsi leurs interventions dans des secteurs clés tels que la nutrition, la santé, l'éducation ainsi que l'aide aux réfugiés et à d'autres personnes vulnérables. La coordination du système des Nations unies en République du Congo entend maintenir le dialogue avec les autorités sur le choix des priorités.

La coopération entre le Congo et l'ensemble des agences onusiennes a été abordée, le 25 septembre à Brazzaville, lors d'une conférence de presse animée par le coordonnateur résident du système des Nations unies, Abdourahamane Diallo. Ce dernier a souligné la nécessité de renforcer les liens avec l'Organisation des Nations unies (ONU) dans un contexte incertain, marqué par la diminution des financements destinés à certaines agences telles que le Programme alimentaire mondial (PAM), le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et le Fonds des Nations unies pour l'enfance.

Ces réductions budgétaires ont conduit, par exemple, le HCR à diminuer l'assistance vitale accordée aux milliers de réfugiés et demandeurs d'asile dans le pays. Le PAM, quant à lui, n'a plus suffisamment de réserves pour assurer la distribution des vivres aux personnes vulnérables. Cette crise risque d'avoir des conséquences à long terme.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour améliorer l'efficacité des interventions onusiennes, Abdourahamane Diallo propose un dialogue permanent avec le gouvernement congolais et d'autres acteurs du terrain. « Nous dialoguons avec le gouvernement sur les secteurs concernés et sur la recherche d'alternatives face à ces coupes budgétaires. Il s'agit de trouver des ressources propres pour suppléer ces programmes », a-t-il déclaré.

Avec ce réajustement budgétaire, l'ensemble du cadre de coopération avec l'ONU devra également être révisé. La dernière révision du Plan-cadre de coopération des Nations unies pour l'aide au développement (UNDAF) 2022-2026 a eu lieu en février 2024. Cet UNDAF révisé, axé sur la jeunesse, met l'accent sur la gouvernance, le capital humain, la protection sociale, la santé et la diversification économique, répondant ainsi à des défis tels que le chômage des jeunes, la pauvreté et la dépendance au pétrole.

Le coordonnateur Abdourahamane Diallo a également évoqué l'initiative « ONU 80 », lancée en mars dernier par le secrétaire général de l'organisation, Antonio Guterres. Il a précisé que cette initiative vise à rationaliser les interventions onusiennes, à renforcer leur impact et à réaffirmer la pertinence de l'ONU dans le monde d'aujourd'hui. À ce propos, il a salué la participation du Congo à la 80e Assemblée générale de l'ONU, à New York, notamment l'appel du chef de l'État, Denis Sassou N'Guesso, en faveur du multilatéralisme.

Le système des Nations unies est prêt à accompagner le Congo dans la recherche de financements alternatifs, notamment à travers les fonds climatiques ou crédit carbone. Les agences onusiennes sont également disponibles pour accompagner le pays dans le choix de ses priorités de développement. Lors de la commémoration de la Journée des Nations unies prévue ce mois d'octobre, diverses activités seront organisées, allant d'une exposition photos à un salon dédié à l'emploi des jeunes, en passant par des conférences-débats, pour célébrer cette coopération active.