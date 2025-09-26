Congo-Brazzaville: 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies - Firmin Édouard Matoko participe aux travaux

26 Septembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Marie Alfred Ngoma

Le candidat de la République du Congo au poste de directeur général de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) a participé à la session de septembre de l'Assemblée générale des Nations unies, organe décisionnel et représentatif rassemblant 193 États membres.

Dans le cadre de sa campagne pour le poste de directeur général de l'Unesco 2025-2029, Firmin Édouard Matoko a eu l'honneur de participer à la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies, marquant les 80 ans d'engagement mondial en faveur de la paix et du développement.

Il a confié qu'être présent dans cette salle emblématique, où les voix du monde convergent, c'est, pour lui, souligner l'urgence d'un multilatéralisme renouvelé ancré dans la paix, le dialogue et la solidarité. Le temps d'une session, il a vécu de l'intérieur les moments où cette instance effectue le dialogue et les échanges uniques au monde, et où l'ensemble des États dispose du même droit de vote et d'expression.

« Je suis venu écouter, tisser des liens, et réaffirmer les idéaux fondateurs de l'Unesco qui doivent maintenant être revitalisés », a-t-il publié via ses réseaux sociaux, ajoutant que « Les voix de la culture, de l'éducation, de la science et de la paix doivent s'élever à nouveau plus fortes, plus inclusives et enracinées dans la dignité et je suis profondément reconnaissant aux délégations qui ont accueilli ce message ».

« Ma campagne continue, avec toute ma conviction et mon dévouement aux idéaux de notre Organisation », a-t-il conclu.

