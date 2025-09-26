Maroc: Rencontre entre le chef du gouvernement et la présidente de la Commission européenne

26 Septembre 2025
Libération (Casablanca)

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a eu, mercredi à New York, des entretiens avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Lors de cette entrevue, tenue en marge de la 80ème session de l'Assemblée générale des Nations unies, les deux parties ont mis en avant les relations solides qui unissent le Maroc et l'Union européenne (UE) dans plusieurs domaines.

M. Akhannouch et Mme von der Leyen ont également examiné les moyens à même de renforcer davantage le partenariat stratégique entre les deux parties.

Le Maroc est le premier partenaire économique et commercial de l'Union européenne au niveau du continent africain, tout comme l'UE est le premier partenaire commercial du Royaume, avec des échanges commerciaux qui dépassent 60% du volume total des échanges.

Le chef du gouvernement conduit la délégation du Maroc à la présente Assemblée générale de l'ONU, accompagné par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.

