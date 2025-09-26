Maroc: Aziz Akhannouch - La réunion annuelle de l'AG de l'ONU, l'occasion de mettre en avant la vision du pays

La réunion annuelle de l'Assemblée générale des Nations unies est l'occasion de mettre en avant les positions du Maroc vis-à-vis des grandes questions d'intérêt pour le Royaume et le reste du monde, a indiqué, mercredi à New York, le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

"Il s'agit d'une réunion très importante" qui permet de présenter la vision du Royaume sur plusieurs questions d'actualité, a déclaré à la presse M. Akhannouch, qui conduit la délégation du Maroc à la 80ème session de l'Assemblée générale de l'ONU, sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Accompagné à cette session par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et l'ambassadeur représentant permanent du Royaume à l'ONU, Omar Hilale, le chef du gouvernement a en outre relevé que la grand-messe onusienne a permis de réaffirmer l'attachement du Maroc à une solution au différend régional autour du Sahara marocain, basée exclusivement sur le plan d'autonomie et la souveraineté nationale.

Il était également question de mettre en avant la dynamique de réformes et de développement tous azimuts engagée dans le Royaume sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a-t-il ajouté.

A l'occasion de ce conclave mondial, le Maroc a, de même, réaffirmé sa position en soutien à la solution à deux Etats au Moyen-Orient et à l'établissement d'un Etat palestinien indépendant sur les frontières de juin 1967, avec Al-Qods-Est pour capitale et Gaza comme partie intégrante de cet Etat.

Placée sous le thème: "Mieux ensemble : 80 ans et plus pour la paix, le développement et les droits humains", cette session de l'AG de l'ONU met l'accent sur une myriade de questions d'actualité qui concernent notamment la paix, le développement durable et la crise climatique.