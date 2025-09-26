Maroc: OPCVM - 1.041,7 MMDH de souscriptions à fin août

26 Septembre 2025
Libération (Casablanca)

Les souscriptions aux titres des Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) se sont chiffrées à 1.041,7 milliards de dirhams (MMDH) au cours des huit premiers mois de 2025, contre 787,6 MMDH durant la même période de 2024, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

De leur côté, les rachats se sont élevés à 949 MMDH au lieu de 751,5 MMDH, soit une collecte nette de 92,6 MMDH, précise BAM dans son récent rapport sur la politique monétaire, publié à l'issue de la 3ème réunion trimestrielle de son Conseil de l'année 2025.

S'agissant des indices de performance, ils ont été en hausse en août pour l'ensemble des fonds, avec des taux allant de 2,8% en glissement annuel pour les OPCVM monétaires à 46,1% pour les fonds actions.

L'actif net des OPCVM est ressorti à fin août à 806,6 MMDH, en augmentation de 23,5% par rapport à fin décembre 2024.

A l'exception des OPCVM contractuels qui ont accusé un repli de 30,3% de leur encours, les autres catégories d'OPCVM ont enregistré des hausses allant de 12,9% pour les fonds obligataires moyen et long terme à 55,9% pour ceux actions.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2025 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.