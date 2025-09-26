Maroc: Banques - Le déficit de liquidité se creuse à 118 MMDH en juillet et août

Le déficit de liquidité des banques s'est creusé de 113,4 milliards de dirhams (MMDH) au deuxième trimestre de 2025 à 118 MMDH en moyenne en juillet et août, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

Ainsi, les injections de la Banque centrale ont atteint 132,1 MMDH, après 127,9 MMDH au deuxième trimestre, dont 54,6 MMDH d'avances à 7 jours, 43,7 MMDH d'opérations de pensions livrées et 33,8 MMDH d'opérations de prêts garantis, accordés dans le cadre des programmes de soutien au financement de la très petite, petite et moyenne entreprise (TPME), précise BAM dans son récent rapport sur la politique monétaire.

Ces évolutions se sont accompagnées d'un raccourcissement de la durée moyenne des interventions de la Banque de 14 jours à 11 jours. Dans ces conditions, le taux interbancaire est demeuré aligné sur le taux directeur, s'établissant à 2,25%.

Sur le marché des bons du Trésor, les taux se sont globalement orientés à la baisse en moyenne en juillet et août comparativement au deuxième trimestre de l'année, et ce, aussi bien sur le compartiment primaire que secondaire, rapporte la MAP.

Au niveau du marché de la dette privée, les taux des émissions des certificats de dépôt ont augmenté en juillet par rapport au deuxième trimestre. Pour ce qui est des taux créditeurs, ceux appliqués aux dépôts à terme ont connu des baisses de 29 points de base (pbs) à 2,16% pour la durée de 6 mois et de 23 pbs à 2,57% pour un an.

Quant au taux minimum de rémunération des comptes sur carnet, il a été fixé pour le deuxième semestre de 2025 à 1,91%, en repli de 30 pbs par rapport au semestre précédent. Dans ces conditions, le coût de financement des banques est demeuré quasi-stable en juillet 2025 comparativement au deuxième trimestre.

Concernant les taux débiteurs, les résultats de l'enquête de Bank Al-Maghrib auprès des banques relatifs au T2-2025 indiquent une diminution trimestrielle de 14 pbs du taux moyen global à 4,84%.

Par secteur institutionnel, les taux assortissant les crédits aux particuliers ont baissé de 19 pbs à 5,77%, avec notamment des replis de 25 pbs à 6,88% pour les prêts à la consommation et de 6 pbs à 4,68% pour ceux à l'habitat.

S'agissant des taux appliqués aux crédits aux entreprises non financières, ils ont enregistré un recul de 12 pbs à 4,72%, avec des replis de 32 pbs à 4,82% pour les prêts à l'équipement et de 9 pbs à 4,64% pour les facilités de trésorerie ainsi qu'une quasi-stabilité à 5,47% pour les crédits à la promotion immobilière. Par taille d'entreprises, la baisse a été de 29 pbs à 4,67% pour les grandes entreprises et de 18 pbs à 5,43% pour les TPME.