Maroc: Vernissage de l'exposition 'Now, Then and In Between' de l'artiste peintre Ghany Belmaachi

L'exposition individuelle de l'artiste peintre Ghany Belmaachi, intitulée "Now, Then and In Between", a été inaugurée mardi soir à la galerie So Art de Casablanca, en présence de plusieurs personnalités du monde de l'art et de la culture.

Cet événement, qui se poursuit jusqu'au 25 octobre prochain, réunit 31 toiles retraçant près d'un demi-siècle de création artistique.

A cette occasion, M. Belmaachi a souligné au micro de la MAP que les oeuvres présentées sont le fruit de 45 années de recherche et d'expérimentation, ajoutant que cette série interroge la nature des liens entre l'être humain, le temps et l'espace.

A travers ses compositions, l'artiste invite le spectateur à une réflexion profonde sur la mémoire et sur la manière dont les fragments du passé façonnent la perception du présent. Ses personnages, en constante métamorphose, oscillent entre effacement et affirmation, oubli et persistance.

Cette nouvelle exposition se focalise sur la dimension temporelle, a-t-il expliqué, notant que la réalité continue de marquer durablement les transformations et les expériences humaines.

L'univers visuel de l'artiste se caractérise par la transparence, la superposition des couches et la fragmentation des formes. Ses oeuvres, situées entre figuration et abstraction, offrent au spectateur une grande liberté d'interprétation, la lumière et l'ombre y tenant un rôle central en tant qu'éléments narratifs.

Au fil de ses expériences artistiques, M. Belmaachi a exploré diverses tendances, passant du contemporain à l'abstrait, puis au figuratif, avant de renouer depuis 1976 avec l'abstraction et le réalisme.

Cette trajectoire lui a permis de développer une approche singulière, nourrie de références aux grandes écoles artistiques mondiales.

Avec cette exposition, Ghany Belmaachi invite le public à ralentir le rythme, à contempler chaque toile comme un fragment de mémoire, et à vivre une expérience immersive où passé et futur se rencontrent dans la fugacité du présent.