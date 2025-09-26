Maroc: Prochaine édition du Marrakech Short Film Festival

La cinquième édition du Marrakech Short Film Festival se tiendra du 26 septembre au 1er octobre 2025, confirmant la place de Marrakech comme un haut lieu de rencontres culturelles et artistiques. Fidèle à son identité profondément marrakchie, le festival s'ouvre cette année plus que jamais à l'international, en célébrant les échanges et la diversité créative.

Un esprit résolument international

Cette édition met l'accent sur la coopération et le dialogue entre les cultures. Plusieurs plateformes internationales invitées rejoignent le festival afin de présenter leurs sélections et de rencontrer le public marocain.

Parmi elles, des partenaires prestigieux tels que le Locarno Film Festival, le Toronto International Film Festival (TIFF), ZINEBI Bilbao, l'Alexandria Short Film Festival, la Luna Productions, le Polish Film Institute avec la présence remarquable de l'ancien ministre de la Culture en Pologne et l'un des fondateurs du Polish Film Institute, Waldemar Dąbrowski (en collaboration avec l'ambassade de Pologne au Maroc), ainsi que Digital Factory Studios, dans le cadre de l'International Incubator Program en partenariat avec l'ambassade d'Espagne au Maroc.

Le Marrakech Short Film Festival se positionne ainsi comme un carrefour inédit entre le Maroc et le monde, offrant un espace où les regards et les récits se croisent, renforçant la vocation de Marrakech comme terre d'accueil et de créativité.

Un jury international

L'édition 2025 est honorée par la présence d'un jury international composé de personnalités de renom issues de festivals et institutions prestigieuses :

Assaad Bouab, acteur et réalisateur, président du jury (France/Maroc)

Jane Kim, responsable de la programmation professionnelle - Toronto International Film Festival (TIFF)(Canada)

Rubén Corral, responsable de la programmation - ZINEBI Bilbao (Espagne)

Leur expertise et leurs parcours témoignent de la richesse et de la reconnaissance internationale du festival.

Un festival tourné vers l'avenir

En intégrant ces nouvelles collaborations, le Marrakech Short Film Festival confirme son ambition de devenir une plateforme de référence pour le court-métrage et l'échange culturel, en s'ancrant dans l'esprit du Behja - celui de la convivialité, du partage et de l'excellence artistique.

Le festival proposera une programmation exigeante, des projections ouvertes au public, ainsi que des rencontres professionnelles et des discussions qui renforceront les liens entre artistes marocains et internationaux.