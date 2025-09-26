Maroc: L'Institut français du pays lance sa saison culturelle 2025-2026 sous le thème 'J-Lioum, ici et maintenant'

L'Institut français du Maroc (IFM) a lancé, mercredi à Rabat, sa saison culturelle au titre de l'année 2025-2026 sous le thème "J-Lioum, ici et maintenant", avec au programme une série d'activités innovantes, riches et diversifiées.

Cette nouvelle saison culturelle de l'IFM, dont la cérémonie de lancement a eu lieu à la Résidence de France, met en avant les talents émergents, fait dialoguer les créations françaises et marocaines et valorise la coopération artistique entre les deux pays. Elle rend également un hommage vibrant aux jeunesses créatives et inspirantes du Maroc, de France et d'ailleurs, et vise à faciliter l'accès des jeunes à la culture, selon un communiqué de l'Institut.

La nouvelle saison culturelle de l'IFM intervient dans le sillage du nouveau partenariat à travers lequel l'Institut français rejoint le Pass jeunes et s'engage à renforcer ses actions avec les Maisons de jeunes, l'objectif étant de proposer des gratuités et tarifs préférentiels sur l'offre culturelle et éducative de l'Institut français, en vue de favoriser davantage l'accès des jeunes à la culture et à la formation.

Parmi les temps forts de la programmation au titre de cette année figurent des performance dans l'espace public et des pièces de théâtre surtitrées en darijia, notamment "Ici", de Pascal Rambert, présentée en collaboration avec I'ISADAC, "Fidélité(s) ou la Panenka d'Hakimi", de Mona El Yafi et Ali Esmili et "Celle qui regarde le monde" d'Alexandra Badea.

La saison culturelle 2025-2026 propose aussi des expositions telles que "Jil lioum, une jeunesse en mouvement" et "Exposition état(s) de passage", outre des concerts, des spectacles de danse, et d'autres événements liés à la création numérique, tels que "Playful" qui propose une expérience inédite de pratique collective du jeu vidéo en salle de cinéma et le projet "Samifati & Transe Gnawa Express qui fusionne musique gnaoua, électro et visuel immersif.

S'agissant du cycle de débats "Les Rendez-vous de la philosophie", il revient cette année sous le thème "Ambivalence des passions. Où va le monde?". Les Nuits du Ramadan se renouvellent également à travers un spectacle chorégraphique d'envergure.

S'exprimant à cette occasion, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, s'est félicité du nouveau partenariat conclu entre le ministère et l'Institut français du Maroc, relatif au Pass jeunes, notant que le fait d'investir dans l'enfance et la jeunesse est aussi un investissement dans le futur de la nation.

"En encourageant le plurilinguisme, l'ouverture aux cultures différentes, l'hybridation des imaginaires, le Maroc et la France parient sur un avenir commun fait d'échanges, de coopération et de solidarité", a-t-il fait observer, ajoutant que les coopérations qui ne cessent de se multiplier entre les deux pays, notamment dans le domaine de la culture et la jeunesse, sont désormais un modèle qu'il convient de faire fructifier et valoriser.

"Il s'agit d'un modèle de coopération réussie entre partenaires égaux et responsables conscients que les enjeux d'aujourd'hui et les défis de demain ne peuvent être relevés que par la mutualisation des efforts et des énergies", a-t-il relevé.

De son côté, l'ambassadeur de France au Maroc, Christophe Lecourtier, a indiqué que "J-Lioum" prolonge l'engagement pris par la France et le Maroc, il y a 11 mois, en vue de mettre la refondation de leur amitié au service de la jeunesse des deux pays, notant qu'il s'agit également d'une invitation à la jeunesse pour venir partager avec un large public ses créations les plus affirmées.

"Ce nouveau chapitre de coopération culturelle ne se limite pas à une thématique de programmation, mais il s'agit de la traduction d'une volonté assumée, déterminée de la France, de soutenir et d'accompagner les talents et la créativité d'une nouvelle génération qui tisse des liens entre nos deux pays et qui n'est finalement rien d'autre que le ciment de notre avenir commun", a-t-il affirmé.

Pour sa part, la directrice de l'IFM, Agnès Humruzian, a fait remarquer que cette nouvelle saison culturelle a été bâtie avec et pour la jeunesse, relevant que les équipes de l'Institut français se sont entourées de comités consultatifs de jeunes issus des différentes régions du Maroc, pour façonner une programmation fidèle à leurs attentes et qui soient inclusive, ouverte sur le monde et audacieuse.

"J-Lioum est un thème d'une double portée qui nous a été soufflé par les jeunes: Ji al Yawm "Viens aujourd'hui" et "Jil al yawm" faisant référence à la génération d'aujourd'hui", a-t-elle indiqué.

Et d'ajouter qu'à travers cette nouvelle programmation, I'Institut français vise à faire écho à l'extraordinaire énergie créative de la jeunesse au Maroc et en France et à ouvrir largement ses espaces et ses programmes à toutes les jeunesses pour contribuer au partage de la culture et des savoirs.

Passant en revue les actions menées par l'Institut français pour que les programmes culturels et éducatifs de l'IFM soit accessibles à tous, Mme Humruzian s'est dite convaincue que le nouveau partenariat conclu entre l'Institut français et le ministère sur le Pass jeune donnera un nouvel élan à leur politique d'accessibilité.