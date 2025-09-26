Maroc: Hommage à Nabil Ayouch, Aida Folch et Eyad Nassar au FCMT

Le Festival de cinéma méditerranéen de Tétouan (FCMT) rendra hommage à trois talents du cinéma méditerranéen, dans le cadre de sa 30e édition, prévue du 25 octobre au 1er novembre.

Le festival mettra ainsi en avant des artistes dont les trajectoires ont marqué, chacun à sa manière, l'histoire récente du septième art autour de la Méditerranée, à savoir le cinéaste Nabil Ayouch, figure incontournable du cinéma marocain, l'actrice espagnole Aida Folch, et Eyad Nassar, acteur majeur de la scène jordanienne et égyptienne, indique un communiqué de la Fondation du festival.

Ces trois parcours singuliers reflètent la vitalité, l'ouverture et l'impact international du cinéma méditerranéen, précise la même source.

Réalisateur, scénariste et producteur, Nabil Ayouch n'a cessé d'explorer les aspirations d'une société en mutation. De Ali Zaoua (2000, Sélection Berlinale Generation 14 plus) à Much Loved (2015, Quinzaine des réalisateurs à Cannes), en passant par Les chevaux de Dieu (2012, sélection Un Certain Regard à Cannes) et Razzia (2017, Toronto), son regard incisif et sa mise en scène percutante ont mis en lumière des réalités longtemps tues, enrichissant les débats bien au-delà des écrans.

En 2021, son film Haut et Fort fait sensation en compétition officielle à Cannes, une première pour le Maroc. En 2024, il dévoile Everybody Loves Touda. Sélectionné au Festival de Cannes et au Festival de Marrakech (FIFM), le dixième long métrage de Nabil Ayouch a été choisi pour représenter le Maroc aux Oscars (Meilleur film étranger), et devient aussi le premier film marocain à se qualifier pour les catégories majeures des Oscars, et à être éligible dans toutes les catégories des César 2025.

Ayouch continue de jouer un rôle clé dans la promotion du cinéma marocain sur la scène internationale, avec un engagement fort pour les histoires qui donnent une voix aux invisibles. L'engagement d'Ayouch va bien au-dela de ses films. A travers la Fondation Ali Zaoua, il oeuvre depuis plus de quinze ans pour l'accès des jeunes à l'art et à la culture, multipliant les initiatives pour démocratiser l'expression artistique.

Aida Folch est, quant à elle, une actrice espagnole originaire de Tarragone, qui s'est affirmée comme l'une des grandes figures du cinéma espagnol contemporain. Sa première grande occasion se présente en 2000, quand elle est choisie parmi 3000 filles de toute l'Espagne pour jouer un rôle dans la production espagnole Le Sortilège de Shanghai (2002), du réalisateur espagnol oscarisé Fernando Trueba.

Elle a alors quatorze ans. Peu de temps après, Fernando León de Aranoa la choisit pour le film primé Los lunes al sol (2003), qui a remporté le prix du meilleur film au Festival de San Sebastián.

Puis elle intervient dans des productions espagnoles, telles que Aquitania (2006), La mirada violeta (2009), Fin de curso (2007), Salvador (2006), Las vidas de Celia (2008), et 25 kilates (2008), entre autres. Aida travaille également dans des téléfilms comme Inocentes (2006), No estás sola (2007), Sara (2008), Morir en 3 actes (2008) ou Volveremos (2009).

De son côté, Eyad Nassar est un acteur reconnu pour sa polyvalence et son intensité de jeu, aussi bien au cinéma qu'à la télévision. Doté d'une grande amplitude dramatique et d'une présence magnétique à l'écran, il s'est imposé comme l'un des talents majeurs de sa génération. Né en 1971 à Riyad et élevé à Amman, il vit aujourd'hui au Caire.

Sa carrière connaît un tournant décisif en 2010 avec la série télévisée Al Gamaa, qui lui vaut une large reconnaissance du public et de la critique. Depuis, il enchaîne des rôles marquants dans des registres variés. Pour son interprétation dans Selat Rahem, il reçoit le prix du "Best Actor" aux Arab Drama Critics Awards (ADCA) en 2025. Par ailleurs, il prête sa voix au protagoniste Basim pour la version arabe du jeu Assassin's Creed: Mirage (2023).

Cette édition du festival constitue une célébration de la richesse et de la pluralité des cinémas méditerranéens, un lieu de rencontre entre les cultures et un tremplin pour les talents de demain.

Depuis sa création en 1985 par l'Association "Amis du cinéma de Tétouan" (ACT), le FCMT n'a eu de cesse de promouvoir les cinématographies de la mare nostrum et de porter haut les valeurs d'une cinéphilie exigeante et diverse.