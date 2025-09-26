Afrique: La CAF présente à Kigali le Trophée de la Coupe d'Afrique lors de sa tournée promotionnelle 'CAN Maroc 2025'

La Confédération africaine de football (CAF) a présenté, mardi à Kigali, le Trophée de la Coupe d'Afrique des nations 2025, dans le cadre de la tournée promotionnelle de la CAF, organisée en prélude à la CAN 2025, prévue au Maroc.

La présentation, qui s'est déroulée dans la Fan Zone du Championnat du monde de cyclisme sur route à Kigali, a offert aux supporters l'occasion de contempler de près le prestigieux trophée et de prendre des photos souvenir, en présence de plusieurs figures emblématiques du football rwandais.

S'inscrivant dans une démarche visant à renforcer les liens entre passionnés du ballon rond en Afrique, cet événement fait partie de la campagne de promotion de la CAF autour de la CAN 2025, avec pour objectif de susciter l'enthousiasme et l'interaction entre les supporters lors des différentes étapes de la tournée.

Un public nombreux a pris part à l'événement, exprimant sa joie de pouvoir admirer directement le trophée continental.

A moins de trois mois du coup d'envoi de la compétition prévue au Maroc du 21 décembre au 18 janvier, la tournée du Trophée doit encore faire escale dans d'autres pays africains afin de poursuivre sa campagne promotionnelle.