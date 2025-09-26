Ile Maurice: Stephen Iynan s'indigne et agit après un nouvel acte d'irrespect

Une vidéo récemment diffusée sur les réseaux sociaux a suscité un vif émoi. On y voit trois jeunes touristes ayant gravi la montagne du Morne pour y accrocher des cadenas sur la croix qui domine le site, un geste présenté comme un symbole d'amitié... mais perçu comme une provocation par de nombreux Mauriciens. Cet acte, qui n'est pas une première, a ravivé le débat sur le respect dû à ce lieu de mémoire. Par le passé, certains visiteurs avaient déjà été épinglés pour avoir tagué la croix ou grimpé dessus afin de se prendre en photo.

Parmi les Mauriciens indignés, Stephen Iynan (photo), 36 ans, habitant de Mont Roches, a choisi de passer à l'action. Début de semaine, il s'est rendu sur place pour constater les faits. Armé de ses outils, il a procédé au nettoyage de la croix et a enlevé les cadenas. «Je suis un simple citoyen, mais je n'accepte pas que des étrangers viennent bafouer la mémoire des esclaves», confie-t-il. Avant d'ajouter : «J'ai voulu redonner la liberté à ces gens qui sont morts dans des conditions difficiles.»

Le Morne, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, est un site hautement symbolique de l'histoire de l'esclavage à Maurice. De nombreux Mauriciens appellent à une meilleure sensibilisation des visiteurs et à des mesures de protection renforcées pour préserver ce lieu de recueillement et empêcher de nouveaux actes irrespectueux.