Ile Maurice: Le Directeur des Poursuites Publiques raye les charges provisoires contre Akil Bissessur, Bruneau Laurette et Vimen Sabapathi

26 Septembre 2025
L'Express (Port Louis)

Le Bureau du Director of Public Prosecutions (DPP) a annoncé ce vendredi 26 septembre la radiation des charges provisoire dans plusieurs affaires de trafic de drogue. Point commun entre ces affaires : les suspects avaient dénoncé des actes de «planting» par la Special Striking Team (SST) de la police.

Ces affaires concernent huit dossiers majeurs traités par la SST, avec des arrestations supervisées par des officiers de haut rang. Les suspects, parmi lesquels Akil et Avinash Bissessur, Doomila Devi Moheeputh, Jean Bruneau et Jean Luca Ryan Laurette, ainsi que Vimen Sabapati, ont tous nié les accusations portées contre eux et ont déposé des plaintes auprès de l'Independent Police Complaint Commission (IPCC). Les enquêtes sont en cours.

Le DPP précise que, bien que les charges provisoires ont été logées depuis 2022 et 2023. Comme les tribunaux avaient imposé des conditions strictes de liberté conditionnelle, il serait injuste de maintenir ces charges pendant que les enquêtes complémentaires se poursuivent. « La radiation des charges provisoires ne signifie en aucun cas un abandon des poursuites. Une décision sera prise une fois toutes les questions examinées de manière complète et équitable », souligne le communiqué du bureau du DPP.

Le Bureau du DPP demandera donc aux tribunaux concernés de faire avancer ces dossiers afin de radier officiellement les charges provisoires, tout en poursuivant le traitement des affaires, dans des délais raisonnables.

