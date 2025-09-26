Ile Maurice: L'ancien CP Raj Dayal avait été définitivement blanchi

Suite à l'article paru dans l'édition de l'express du jeudi 25 septembre, nous souhaitons apporter une précision concernant la carrière de l'ancien commissaire de police et ex-ministre de l'Environnement Raj Dayal.

En effet, ce dernier avait été définitivement blanchi après un long parcours judiciaire entamé il y a plus de 20 ans. Destitué de ses fonctions de commissaire de police en janvier 2000 à la suite des conclusions d'une commission d'enquête, Raj Dayal avait été poursuivi sous plusieurs chefs d'accusation, dont faux témoignage et entente délictueuse. Il avait toujours rejeté ces charges, affirmant être victime d'un complot.

En 2002, la Cour suprême avait déjà relevé une irrégularité dans le mandat de la commission d'enquête. Par la suite, la cour intermédiaire lui a donné gain de cause en 2007, décision confirmée en appel en 2010.

Ces jugements ont ouvert la voie à sa réclamation de dommages et intérêts contre l'État, qu'il estimait à Rs 1 milliard. Après des années de procédures, Raj Dayal a finalement obtenu Rs 15 millions à titre de compensation. La justice avait ainsi reconnu que les accusations portées contre lui n'étaient pas fondées et que sa destitution reposait sur des bases contestables.

Avec cette décision, l'ancien haut gradé de la police avait vu son nom officiellement blanchi, mettant un terme à l'un des dossiers les plus médiatisés de l'histoire de la fonction de commissaire de police à Maurice.