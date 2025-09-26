Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a tenu, mercredi à New York, une réunion avec ses homologues du Burkina Faso, du Mali, du Niger, et du Tchad, consacrée au suivi de l'opérationnalisation de l'Initiative de Sa Majesté le Roi Mohammed VI visant à favoriser l'accès des Etats du Sahel à l'océan Atlantique.

Lors de cette réunion, tenue en marge de la 80ème Assemblée générale des Nation unies, les ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso, M. Karamoko Jean-Marie Traoré, de la République du Mali, M. Abdoulaye Diop, de la République du Niger, M. Bakary Yaou Sangaré, et de la République du Tchad, M. Abdoulaye Sabre Fadoul, ont rappelé l'importance de l'audience historique accordée le 28 avril 2025 par Sa Majesté le Roi Mohammed VI aux ministres des Affaires étrangères des pays membres de la Confédération de l'Alliance des Etats du Sahel.

Cette audience Royale était l'occasion pour les ministres africains de réaffirmer l'adhésion totale de leurs pays à l'initiative Royale et leur engagement pour en accélérer la mise en oeuvre.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI avait lancé cette initiative à l'échelle internationale pour favoriser l'accès des Etats du Sahel à l'océan Atlantique lors du discours du Souverain, prononcé le 6 novembre 2023, à l'occasion du 48ème anniversaire de la Marche Verte.

A New York, les ministres africains se sont félicités du large soutien en faveur de l'initiative Royale à l'échelle régionale, continentale et internationale, et ont exprimé leur volonté d'initier la mise en oeuvre progressive des projets proposés dans le cadre de cette initiative Royale, en s'appuyant sur les travaux réalisés par les Task-Forces nationales du Maroc, du Burkina, du Mali, du Niger et du Tchad.

A cet égard, les Task-Forces nationales tiendront prochainement des réunions techniques spécifiques pour mettre en oeuvre les projets proposés.

Cette réunion de suivi incarne une ambition commune et une volonté politique partagée pour bâtir ensemble avec les pays du Sahel un espace intégré de co-développement, de prospérité partagée et de rayonnement au service des populations de la région.

Par ailleurs, lors de cette réunion, les ministres des pays membres de la Confédération de l'Alliance des Etats du Sahel ont présenté l'état d'avancement institutionnel et opérationnel de cette Confédération, créée comme cadre d'intégration et de coordination entre ses trois pays membres (Burkina Faso, Mali, Niger).