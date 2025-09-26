A Barranquilla en Colombie, El Hassan Lachguar, Coordinateur du Forum international des jeunes parlementaires, a procédé à l'ouverture des travaux de la quatrième session dudit collectif international des jeunes parlementaires socialistes et sociaux-démocrates.

Le député ittihadi, membre du Bureau politique de l'Union Socialiste des Forces Populaires a prononcé une allocution inaugurale, mettant l'accent sur la pertinence de cet important évènement international qui illustre, de toute évidence une station de militantisme dédiée à la redynamisation de l'engagement collectif dans la défense assidue de la démocratie et des droits de l'Homme, mais aussi dans le déploiement sans relâche dans la préservation des acquis réalisés depuis de longues décennies de militantisme collectif.

Dans ce sillage, El Hassan Lachguar a mis l'accent sur l'impératif de combattre, tous azimuts, la montée des tendances populistes et l'exacerbation de l'injustice dans diverses régions du monde, ce qui nécessite une action collective concrète de la part de la jeunesse progressiste qui se doit de pleinement assumer sa responsabilité assidue de la protection et la préservation des valeurs de liberté, de justice et d'équité.

La séance d'ouverture desdits travaux a été marquée par la participation d'une importante délégation de l'Union Socialiste des Forces Populaires constituée d'El Hassan Lachguar, député parlementaire usfpéiste et coordinateur du Forum international, Essalek Al Moussaoui, conseiller parlementaire ittihadi et membre du Bureau politique, Machij El Kerkeri, membre du Bureau politique de l'USFP et responsable des affaires extérieures et Ayoub El Hachimi, coordinateur exécutif du Réseau « Mena Latina » et membre de la Commission des affaires extérieures.

Par ailleurs, ces travaux ont été marqués par la présence du ministre colombien de l'Intérieur, du président du Parlement latin et président de la Commission juridique des Africains dans le Parlement colombien et de la présidente de l'Union internationale des jeunes socialistes (IUSY), de même que d'un certain nombre de délégations parlementaires et de jeunes, en provenance des cinq continents. Concernant la Cause nationale, le Forum international des jeunes parlementaires n'a pas manqué de souligner la justesse et la pertinence de l'Initiative d'autonomie présentée par le Royaume du Maroc

Le Forum international des jeunes parlementaires n'a pas manqué de souligner la justesse et la pertinence de l'Initiative d'autonomie présentée par le Royaume du Maroc en tant que solution politique sérieuse et réaliste mais aussi totalement crédible à même de mettre fin à ce conflit artificiel autour de la question du Sahara marocain, estimant qu'elle constitue, en tout état de cause, l'unique fondement à même de garantir la résolution définitive de ce prétendu différend, la stabilité et le développement dans la région.

Là-dessus, les différentes initiatives stratégiques du Royaume du Maroc ont suscité un intérêt particulier de la part des délégations participantes, notamment l'initiative d'accès à l'Atlantique initiée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI visant l'ouverture de la façade atlantique devant les pays du Sahel africain à même de renforcer leur intégration dans l'économie mondiale, ce qui présente un modèle concret de la coopération Sud-Sud fondée sur le partage des opportunités et la valorisation des ressources communes.

Les débats, par ailleurs, sérieux et opportuns, ont concerné les différentes questions et préoccupations des populations des quatre coins de la planète, en particulier les changements climatiques susceptibles d'occasionner des défis existentiels auxquels sont, d'ores et déjà, confrontées les populations, notamment celles du sud.

A ce propos, les participants ont été unanimes quant à l'impératif d'adopter des politiques justes et équitables afin de faire face aux défis climatiques s'avérant inquiétants. D'ailleurs, la concertation et l'adoption de politiques justes et équitables sont les seules voies à même de faire face aux défis climatiques, garantissant ainsi la protection des catégories les plus vulnérables et la progression vers des perspectives prometteuses de développement durable.

D'autre part, le forum a réitéré sa position claire, constante et sans équivoque de soutien inconditionnel à la cause palestinienne estimée par les participants comme une question de libération transcendant la stature régionale et constituant un véritable dilemme autour des valeurs et principes humains. A cet effet les participants ont appelé à la nécessité impérieuse de trouver une issue juste et durable garantissant le droit du peuple palestinien à l'autodétermination et l'établissement de son Etat indépendant une condition sine qua non pour aboutir à la paix et la stabilité dans la région.

Là-dessus, les participants ont appelé à la consolidation de la coopération assidue entre les pays du Sud dans le cadre d'une réelle option stratégique à même de faire face à l'incertitude et aux déséquilibres de l'actuel système mondial, étant établi que les défis auxquels sont confrontés les pays d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie supposent des politiques à même de dépasser les approches traditionnelles et de s'intégrer dans un modèle mondial plus équilibré et équitable s'appuyant sur la solidarité, l'égalité des chances et le respect de la souveraineté territoriale des peuples.

En somme, cet événement qui revêt un caractère conjoncturel opportun et pertinent rassemblant les populations de Marrakech à Barranquilla et de l'Afrique à l'Amérique latine a authentiquement regroupé, dans un élan de solidarité propice et objectif des générations se profilant déterminées, ambitieuses et solidaires dans le processus de confrontation aux enjeux mondiaux et aux défis...