Maroc: A l'ONU, le pays annonce la tenue à Rabat de la première Conférence sur les victimes africaines du terrorisme

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a annoncé, mercredi à New York, la tenue à Rabat les 2 et 3 décembre 2025 de la première Conférence sur les victimes du terrorisme en Afrique.

Cette conférence, qui sera organisée par le Maroc avec le soutien de l'Office des Nations unies pour la lutte contre le terrorisme (ONUCT), vise à sensibiliser la communauté internationale à la situation dramatique des victimes africaines, à écouter directement leurs témoignages, à identifier leurs besoins prioritaires, et à partager les bonnes pratiques en matière de soutien et de réhabilitation.

Intervenant lors de la Réunion ministérielle 2025 du Groupe des Amis des victimes du terrorisme, organisée par l'ONUCT en collaboration avec l'Irak et l'Espagne, M. Bourita a affirmé que la conférence de Rabat "marquera un tournant dans l'approche internationale du soutien aux victimes sur le continent", soulignant que les victimes africaines du terrorisme, si elles sont soutenues et autonomisées, peuvent devenir des voix puissantes contre la radicalisation et l'extrémisme.

Le ministre a aussi réaffirmé l'engagement du Maroc en faveur de la promotion des droits et de la protection des victimes du terrorisme, en particulier sur le continent africain, où "près de 60% des victimes mondiales sont recensées".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a salué les efforts du Groupe des Amis des victimes du terrorisme qui, depuis 2019, "a contribué à faire avancer l'agenda international en faveur des victimes et à renforcer la mise en oeuvre de la Stratégie mondiale de lutte contre le terrorisme".

Le ministre a souligné que "derrière chaque vie perdue à cause du terrorisme, il y a des familles et des communautés entières marquées à long terme par les traumatismes psychologiques et les difficultés matérielles".

Il a rappelé à cet égard l'importance de donner la parole aux victimes et de renforcer la solidarité internationale, citant le Congrès de Vittoria en Espagne ainsi que le lancement du "Victims of Terrorism Associations Network" (VoTAN) en avril 2025 comme initiatives structurantes.

M. Bourita a relevé que l'Afrique "paie un lourd tribut", avec le nombre croissant de personnes tuées dans des attaques terroristes, soulignant la nécessité de "mécanismes institutionnalisés et adaptés spécifiquement au contexte africain, afin de répondre aux besoins concrets des victimes et de leurs communautés".

Le ministre a enfin réitéré la conviction du Maroc que "des communautés en paix signifient un continent en paix", tout en appelant à transformer la solidarité en actions concrètes au service des victimes du terrorisme.