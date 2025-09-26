Maroc: CIH Bank - Le RNPG en hausse de 39,2% à fin juin 2025

26 Septembre 2025
Libération (Casablanca)

Le Résultat Net Part du Groupe (RNPG) de CIH Bank s'est établi à 615,4 millions de dirhams (MDH) à fin juin 2025, contre 442,2 MDH à fin juin 2024, soit une croissance de 39,2%. Le résultat net consolidé a, quant à lui, augmenté de 42,5% pour s'établir à 673,4 MDH à fin juin 2025, indique un communiqué de CIH Bank.

Au niveau social, le résultat net s'est élevé à 635 MDH au premier semestre (S1) de 2025, contre 470,3 MDH une année auparavant, traduisant une augmentation de 35%, précise la même source.

Pour sa part, le Produit Net Bancaire (PNB) consolidé a atteint 2,74 milliards de dirhams (MMDH), enregistrant une croissance de 17,8% par rapport à juin 2024.

Cette augmentation reflète l'évolution de la marge d'intérêt du groupe ainsi que de l'activité de marché de la Banque.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Sur une base individuelle, le PNB de CIH Bank a atteint plus de 1,97 MMDH, en croissance de 13,8% par rapport à juin 2024. De son côté, le coût du risque consolidé a atteint 582,3 MDH, contre 517,3 MDH au S1-2024, conformément aux projections.

Ainsi, les dépôts de la clientèle se sont établis à 89,7 MMDH au S1-2025, enregistrant une évolution de 6,1% par rapport à décembre 2024. Les encours consolidés de crédits se sont, quant à eux, élevés à 92,9 MMDH, affichant une progression de 9,9% par rapport à décembre 2024.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2025 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.