Maroc: CIH Bank - Le RNPG en hausse de 39,2% à fin juin 2025

Le Résultat Net Part du Groupe (RNPG) de CIH Bank s'est établi à 615,4 millions de dirhams (MDH) à fin juin 2025, contre 442,2 MDH à fin juin 2024, soit une croissance de 39,2%. Le résultat net consolidé a, quant à lui, augmenté de 42,5% pour s'établir à 673,4 MDH à fin juin 2025, indique un communiqué de CIH Bank.

Au niveau social, le résultat net s'est élevé à 635 MDH au premier semestre (S1) de 2025, contre 470,3 MDH une année auparavant, traduisant une augmentation de 35%, précise la même source.

Pour sa part, le Produit Net Bancaire (PNB) consolidé a atteint 2,74 milliards de dirhams (MMDH), enregistrant une croissance de 17,8% par rapport à juin 2024.

Cette augmentation reflète l'évolution de la marge d'intérêt du groupe ainsi que de l'activité de marché de la Banque.

Sur une base individuelle, le PNB de CIH Bank a atteint plus de 1,97 MMDH, en croissance de 13,8% par rapport à juin 2024. De son côté, le coût du risque consolidé a atteint 582,3 MDH, contre 517,3 MDH au S1-2024, conformément aux projections.

Ainsi, les dépôts de la clientèle se sont établis à 89,7 MMDH au S1-2025, enregistrant une évolution de 6,1% par rapport à décembre 2024. Les encours consolidés de crédits se sont, quant à eux, élevés à 92,9 MMDH, affichant une progression de 9,9% par rapport à décembre 2024.