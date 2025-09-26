Maroc: Wafa Assurance - Le RNPG en hausse de 0,7% à fin juin 2025

Le Résultat Net Part du Groupe (RNPG) de Wafa Assurance s'est établi à 692 millions de dirhams (MDH) à fin juin 2025, contre 687 MDH à fin juin 2024, soit une hausse de 0,7%.

Le résultat net social a, quant à lui, progressé de 21,9% pour s'établir à 590 MDH à fin juin 2025, contre 484 MDH une année auparavant, indique une communication financière de Wafa Assurance.

Au niveau du groupe, les primes émises se sont élevées à 7,883 milliards de dirhams (MMDH) au premier semestre (S1) de 2025, contre 7,149 MMDH une année auparavant, traduisant une augmentation de 10,3%, précise la même source.

Pour sa part, le chiffre d'affaires social a atteint 6,619 MMDH, enregistrant une croissance de 7,7% par rapport à juin 2024.

Cette augmentation reflète la performance de toutes les branches Dommages ainsi que la bonne tenue de l'activité Épargne et Prévoyance.

En Non-Vie, les primes émises du groupe se sont établies à 4,027 MMDH, enregistrant une évolution de 11% portée par la performance observée sur l'ensemble des branches au Maroc et à l'international.

De son côté, l'activité Vie a généré des primes émises de 3,855 MMDH, en progression de 9,5% grâce à la performance des activités Épargne et Prévoyance.

Ainsi, les capitaux propres consolidés - part du groupe - en normes IFRS se sont établis à 14,303 MMDH au S1-2025, affichant une progression de 13,8% par rapport à décembre 2024.