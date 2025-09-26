L'année 1974 fut marquée à Brazzaville par la naissance au lycée Savorgnan-de-Brazza d'un orchestre dénommé le Group rouge, composé exclusivement des élèves de cet établissement.

Sous la houlette d'Audifax Bemba (Chanteur principal et figure de proue), le groupe à caractère progressiste, membre de l'Union générale des élèves et étudiants congolais dont le rôle était de défendre leurs intérêts, excellait au plan artistique dans des chansons dites engagées et soutenues par un genre de musique traditionnelle, moderne et la pop musique. La jeunesse estudiantine en raffolait lors des bals de fin d'année scolaire et autres retrouvailles que l'on appelait "Boum" ou surprises parties.

Le mythique Centre de formation et de recherche en art dramatique fut le lieu des récitals et de référence du groupe. Il sied de noter qu'hormis ses différentes prestations dans Brazzaville, le Group rouge participa en 1973 au 10e Festival mondial de la jeunesse et des étudiants organisé à Berlin, en République démocratique d'Allemagne. Evénement à l'issue duquel cet ensemble remporta la médaille de la performance artistique.

Sa participation en 1974 au concert sur la grande scène de la Fête de l'humanité à la Courneuve, Seine-Saint-Denis, en France, fut un événement majeur qui contribua à son ascension dans la sphère musicale congolaise. L'on notera également que c'est sous les auspices du Group rouge que certains ensembles tels que la Troupe d'acrobates de Me Rama, les Ballets Damart, les Presdigitateurs de feu Eugène Sita et Gomez Olamba, le groupe vocal Jav Girls du collège Javouhey devinrent célèbres à Brazzaville.

De succès en succès, le Group rouge, à l'instar des autres orchestres amateurs tels que Bilengé Sakana, les Techniciens, les Chaminadiens, les Nkowa, etc., marqua d'une emprunte indélébile son parcours dans le microcosme musical congolais. Mais comme chaque chose a un début et une fin, la brillante épopée du Group rouge connut sa fin en 1974, suite au départ pour la France de la majorité de ses membres ayant obtenu une bourse pour y poursuivre des études supérieures.

S'agissant d'Audifax Bemba qui fut le chanteur principal et la tête d'affiche du Group rouge, il réside depuis lors en France. Il poursuit son oeuvre d'édification des mélomanes des deux rives du fleuve Congo, d'Afrique et du monde, à travers des publications dans Facebook et Google sur l'histoire de la musique congolaise, des artistes musiciens et orchestres qui ont contribué à son épanouissement.

Le Group rouge, de par sa renommée, fut l'un des initiateurs du mouvement des orchestres d'origine scolaire qui fut à la base de l'éclosion, dans les années 1970, entre autres, de Bilengé Sakana Zimbawé, Njila Muley, les Nkowa, etc., avec des grands noms tels qu'Aurlus Mabele, Nzongo Soul, Yima Fuscos, Jean Baron...