Congo-Brazzaville: Musique - César Ngoli attendu sur scène à Ouesso

César Ngoli et son groupe Ngoli Musica se produisent ce 26 septembre au Temple de l'ambiance Rubis Club à Ouesso, chef-lieu du département de la Sangha, pour un concert live exceptionnel. Entre rythmes traditionnels, énergie moderne et communion populaire, l'événement promet une immersion totale dans l'âme musicale congolaise.

À travers son spectacle, César Ngoli vise à réconcilier les héritages musicaux du Congo avec les aspirations de la jeunesse contemporaine. En mettant en lumière les sonorités du Nord, il souhaite créer un pont entre les générations, tout en valorisant les rythmes sacrés et les chants identitaires. Ce rendez-vous musical se veut à la fois festif, éducatif et profondément enraciné.

Au fil de la soirée, les spectateurs seront conviés à un voyage musical soigneusement orchestré, où se mêleront avec justesse les échos du passé et les pulsations du présent. Le programme, riche et expressif, s'articulera autour de plusieurs titres emblématiques du parcours de César Ngoli. L'on retrouvera notamment Mboka na ngai, chant profond et nostalgique, véritable hommage à la terre natale et à ses racines. Suivra Nzila ya Nzambe, oeuvre spirituelle et engagée, qui interpelle les consciences et élève les âmes. Avec Nganga na ndembo, l'artiste propose une alliance audacieuse entre les rythmes rituels et les sonorités afrobeat, traduisant une volonté de dialogue entre tradition et innovation. Enfin, en exclusivité, le public découvrira Ouesso va faire pipi, hymne festif et fédérateur, dédié à la ville hôte, conçu pour faire vibrer les coeurs et embraser la scène.

Afin de rendre cette soirée encore plus mémorable, plusieurs artistes de renom seront présents. Parmi eux figureront DJ Amaroula, J Leader, DJ Ztto Man et Djeni Mibawé, tous connus pour leur capacité à électriser les foules. Des featurings surprises sont également annoncés, avec des talents locaux en pleine ascension, preuve de l'engagement de César Ngoli pour la promotion des artistes du territoire.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au fil des années, César Ngoli s'est imposé comme une figure incontournable de la scène musicale nationale. En 2024, il a reçu le Prix ngoma de la révélation musicale, tandis que son groupe Ngoli Musica a été distingué par le Trophée de la valorisation culturelle, décerné par le ministère des Arts et Lettres. Ces récompenses témoignent de la qualité de son travail et de son impact sur le paysage culturel national.

Avec deux albums à son actif, à savoir Ngoli Éveil (2022) et Tambours de l'Âme (2024) ainsi qu'une série de singles diffusés sur les plateformes locales, César Ngoli construit une oeuvre cohérente, profonde et accessible. Son style, à la fois spirituel et engagé, s'appuie sur des percussions traditionnelles, des chants polyphoniques et des sonorités contemporaines.

Originaire de la Sangha, César Ngoli a grandi au carrefour des récits anciens et des réalités modernes. Formé au chant rituel et à la danse sacrée, il fonde Ngoli Musica en 2021 avec une ambition forte : faire dialoguer les mémoires et les modernités. Son parcours est marqué par une volonté constante de transmettre, de fédérer et de faire vibrer les consciences.

Plus qu'un simple concert, cette soirée du 26 septembre sera une célébration vivante de l'identité congolaise. À travers la musique, César Ngoli invite chacun à renouer avec ses racines, à célébrer la diversité et à construire ensemble un avenir culturel fort. À Ouesso, ce soir-là, la musique ne sera pas qu'un divertissement, elle sera une déclaration d'amour au Congo.