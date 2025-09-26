Ethiopie: Le Premier ministre Abiy et le président Poutine ont eu des discussions approfondis couvrant plusieurs domaines.

Addis-Abeba — Le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, a eu des échanges approfondis avec le président russe, Vladimir Poutine, portant sur plusieurs secteurs stratégiques, dont l'énergie, l'agriculture, le renforcement du système de santé et la coopération en matière de défense.

Au cours de ces discussions, les deux dirigeants ont exploré leurs intérêts communs, notamment la signature d'accords pour la construction conjointe d'une centrale nucléaire visant à produire une énergie propre au service de la population.

« J'ai eu des discussions approfondies avec le président Vladimir Poutine sur l'énergie, l'agriculture, le développement du système de santé et la coopération en matière de défense.

Nous avons examiné nos intérêts communs, dont la signature d'accords pour la construction d'une centrale nucléaire pour fournir une énergie propre à la société », a déclaré le Premier ministre Abiy sur ses réseaux sociaux.

Abiy Ahmed se trouve actuellement à Moscou pour participer à la Semaine mondiale de l'énergie atomique, le principal événement international dédié au secteur nucléaire et aux industries connexes.