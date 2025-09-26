Ethiopie: La fête de Meskel-Demera est célébrée à travers tout le pays par les chrétiens éthiopiens

Addis-Abeba — Les chrétiens éthiopiens célèbrent avec ferveur la fête de Meskel-Demera, qui commémore la découverte de la Sainte Croix, à travers de nombreux rituels religieux et manifestations traditionnelles à travers le pays.

À Addis-Abeba, les célébrations se déroulent en présence du patriarche de l'Église orthodoxe Tewahedo d'Éthiopie, Sa Sainteté Abune Matias, ainsi que de la maire de la ville, Adanech Abiebie.

La fête rassemble également des ministres, des hauts fonctionnaires, des diplomates accrédités à Addis-Abeba et des touristes venus du monde entier, tous présents sur la place Meskel pour assister à cet événement majeur.

Les membres du clergé orthodoxe et les élèves du catéchisme participent activement, chantant des hymnes et accomplissant des rituels religieux en hommage à la découverte de la Sainte Croix.

Meskel-Demera se distingue comme l'une des célébrations religieuses extérieures les plus colorées et emblématiques d'Éthiopie.

Son importance culturelle et spirituelle a été reconnue en 2013 par l'UNESCO, qui l'a inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité.