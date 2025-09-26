Ethiopie: La fête de Meskel-Demera est célébrée à travers tout le pays par les chrétiens éthiopiens

26 Septembre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Les chrétiens éthiopiens célèbrent avec ferveur la fête de Meskel-Demera, qui commémore la découverte de la Sainte Croix, à travers de nombreux rituels religieux et manifestations traditionnelles à travers le pays.

À Addis-Abeba, les célébrations se déroulent en présence du patriarche de l'Église orthodoxe Tewahedo d'Éthiopie, Sa Sainteté Abune Matias, ainsi que de la maire de la ville, Adanech Abiebie.

La fête rassemble également des ministres, des hauts fonctionnaires, des diplomates accrédités à Addis-Abeba et des touristes venus du monde entier, tous présents sur la place Meskel pour assister à cet événement majeur.

Les membres du clergé orthodoxe et les élèves du catéchisme participent activement, chantant des hymnes et accomplissant des rituels religieux en hommage à la découverte de la Sainte Croix.

Meskel-Demera se distingue comme l'une des célébrations religieuses extérieures les plus colorées et emblématiques d'Éthiopie.

Son importance culturelle et spirituelle a été reconnue en 2013 par l'UNESCO, qui l'a inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2025 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.