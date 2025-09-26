Sénégal: Forte hausse de 232% du résultat net de la société Oragroup au premier semestre 2025.

La société Oragroup S.A, maison-mère du groupe bancaire Orabank, commence à sortir la tête de l'eau, avec une forte hausse de 232% de son résultat net au premier semestre 2025 par rapport au premier semestre 2024.

Le rapport d'activité au premier semestre 2025 établi par la direction de cet établissement bancaire, met en exergue un résultat net de 18,282 milliards de FCFA contre un résultat net déficitaire de -13,855 milliards de FCFA au premier semestre 2024. « Cette performance est obtenue, grâce à une réduction des frais généraux de 7,7 % hors éléments exceptionnels et le coût net du risque en recul de 84 %, reflétant une meilleure performance des activités de recouvrement en plus de la baisse des dotations aux provisions » a avancé la direction de Oragroup.

Le total bilan connait une baisse de 1% à 3 940 milliards de FCFA. Selon la direction de la banque, cette baisse est principalement liée à la baisse des financements directs à la clientèle avec plus de 293 milliards de contraction en glissement annuel. En effet les crédits nets consentis à la clientèle ont connu une baisse de 16% avec une réalisation de 1 532 milliards de FCFA contre 1 826 milliards de FCFA au premier semestre 2024. Les responsables d'Oragroup expliquent cette baisse par une plus grande sélectivité dans le processus d'octroi de crédit. De leur côté, les dépôts de la clientèle ont légèrement progressé se situant à 3004,110 milliards de FCFA contre 3 002,573 milliards de FCFA au 30 juin 2024. Le produit net bancaire a connu une baisse de 2%, s'établissant à 100 milliards de FCFA contre 102,084 milliards de FCFA au premier semestre 2024.

Les frais généraux de la banque ont baissé de 19% avec un niveau qui se situe à 74 milliards de FCFA contre 91 milliards de FCFA au 30 juin 2024.

Quant au résultat brut d'exploitation, il 'est bonifié de 129%, s'établissant à 26,222 milliards de FCFA contre 11,426 milliards de FCFA au premier semestre 2024.

Le coût net du risque s'est fortement contracté de 20,081 milliards, passant de 23,777 milliards de FCFA au 30 juin 2024 à 3,696 milliards de FCFA au 30 juin 2025.

« Les perspectives pour le second semestre restent favorables, avec la poursuite des efforts en matière de recouvrement, de maitrise des risques et de renforcement des fonds propres », ont laissé entendre les responsables d'Oragroup.