Ile Maurice: Saisie de 1,2 kg d'héroïne à l'aéroport SSR

Un important coup de filet a été réalisé à l'aéroport international Sir Seewoosagur Ramgoolam, le jeudi 25 septembre 2025. La Mauritius Revenue Authority (MRA) a intercepté 1,2 kg d'héroïne, dont la valeur marchande est estimée à près de Rs 19 millions.

L'opération a été menée par les officiers de la Customs Anti-Narcotics Section (CANS). Ces derniers ont arrêté un passager finlandais qui tentait de quitter l'aéroport en empruntant le couloir vert. Le scanner et la fouille de ses bagages ont rapidement éveillé les soupçons. Un test de dépistage a confirmé la présence d'héroïne, tandis que le chien renifleur Rulah a, lui aussi, réagi positivement face aux colis suspects.

Au total, six paquets contenant la drogue ont été découverts, pour un poids brut de 1,2 kg. Une fouille corporelle du voyageur n'a cependant rien révélé. Dans la foulée, l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) a tenté une opération de « controlled delivery », mais aucune arrestation n'a eu lieu. L'enquête policière se poursuit.

Les autorités rappellent au public qu'il est possible de signaler anonymement tout cas suspect lié à la drogue à travers la plateforme Stop Drug de la MRA (www.mra.mu) ou via la ligne directe 8958.