Ile Maurice: Saisie de 1,2 kg d'héroïne à l'aéroport SSR

26 Septembre 2025
L'Express (Port Louis)

Un important coup de filet a été réalisé à l'aéroport international Sir Seewoosagur Ramgoolam, le jeudi 25 septembre 2025. La Mauritius Revenue Authority (MRA) a intercepté 1,2 kg d'héroïne, dont la valeur marchande est estimée à près de Rs 19 millions.

L'opération a été menée par les officiers de la Customs Anti-Narcotics Section (CANS). Ces derniers ont arrêté un passager finlandais qui tentait de quitter l'aéroport en empruntant le couloir vert. Le scanner et la fouille de ses bagages ont rapidement éveillé les soupçons. Un test de dépistage a confirmé la présence d'héroïne, tandis que le chien renifleur Rulah a, lui aussi, réagi positivement face aux colis suspects.

Au total, six paquets contenant la drogue ont été découverts, pour un poids brut de 1,2 kg. Une fouille corporelle du voyageur n'a cependant rien révélé. Dans la foulée, l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) a tenté une opération de « controlled delivery », mais aucune arrestation n'a eu lieu. L'enquête policière se poursuit.

Les autorités rappellent au public qu'il est possible de signaler anonymement tout cas suspect lié à la drogue à travers la plateforme Stop Drug de la MRA (www.mra.mu) ou via la ligne directe 8958.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.