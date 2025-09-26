Afrique: Afro élite 2025 - Une escale musicale au large des racines africaines

Le 28 septembre, la Plage du Warf, anciennement Lagon bleu, se transformera en un carrefour culturel à l'occasion d'Afro élite, un événement festif et identitaire qui réunira musique, mode et convivialité. Porté par des artistes de renom et une programmation audacieuse, ce rendez-vous s'annonce comme le point d'orgue de la rentrée culturelle à Pointe-Noire.

Dès sa conception, Afro élite s'est affirmé comme un hommage vibrant à la richesse des cultures africaines. Bien plus qu'un simple divertissement, il incarne une volonté de rassembler, de valoriser et de transmettre. À travers une scénographie soignée, une ambiance métissée et une programmation musicale fédératrice, l'événement invite chacun à renouer avec ses racines tout en embrassant la modernité. Ainsi, il devient un espace de dialogue entre tradition et innovation, entre mémoire et création.

Afin de garantir une atmosphère à la fois festive et immersive, les organisateurs ont sélectionné des titres emblématiques du continent. Le public pourra vibrer sur Jerusalema de Master KG, s'enthousiasmer avec Calm Down de Rema, ou encore s'émouvoir sur Essengue de Charlotte Dipanda. À cela s'ajouteront des classiques revisités tels que Sawa Sawa de Fally Ipupa et Ye de Burna Boy, ainsi que des remix afro-house et des pépites congolaises réinterprétées. Chaque morceau a été choisi pour sa capacité à fédérer, à émouvoir et à faire danser.

Pour porter cette programmation, quatre figures majeures de la scène afro seront réunies : DJ Mesgo, MLG Mochristoo, Sosey et DJ Bobo. Tandis que DJ Mesgo apportera son énergie électro-afro, MLG Mochristoo proposera une performance mêlant rap et poésie urbaine. Sosey, avec sa voix envoûtante, offrira des instants de grâce et de profondeur. Enfin, DJ Bobo assurera la fluidité des transitions avec son sens du rythme et sa maîtrise technique. Ensemble, ils incarneront la diversité des talents africains et la puissance de leur expression artistique.

Au-delà des prestations individuelles, Afro élite sera le théâtre de collaborations exclusives. DJ Mesgo et DJ Bobo pourraient fusionner leurs univers pour un set afro-électro inédit. De son côté, Sosey envisagera un duo avec MLG Mochristoo, mêlant chant et slam sur une création originale conçue spécialement pour l'événement. Ces featurings, encore tenus secrets, promettent de surprendre et de marquer les esprits par leur audace et leur authenticité.

Il convient de souligner que les invités d'Afro élite jouissent d'une reconnaissance bien établie. DJ Mesgo a été primé au Festival Afro Vibes d'Abidjan en 2024 pour son innovation musicale. Sosey a reçu le prix de la révélation féminine aux Trophées de la musique africaine en 2023. Quant à DJ Bobo, il est une figure incontournable des clubs de Kinshasa et de Douala, salué pour ses performances intenses et originales. Ces distinctions attestent de leur légitimité et de leur capacité à porter haut les couleurs de l'Afrique musicale.

Chacun des artistes possède une discographie solide et inspirante. DJ Mesgo a signé Afro pulse et Nocturne tropicale, deux albums qui ont marqué les amateurs de rythmes hybrides. Sosey a conquis les mélomanes avec Éclats d'âme et Racines et rêves, des oeuvres sensibles et puissantes. MLG Mochristoo a imposé sa plume avec Paroles urbaines et Résistance, tandis que DJ Bobo a fait danser l'Afrique avec Sunset beats et Afrique en fréquence. Ces productions traduisent une volonté constante de renouveler les sonorités africaines tout en affirmant une identité forte.