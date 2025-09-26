Congo-Brazzaville: Journée internationale de la paix - les sapeurs mobilisés pour l'événement

Les sapeurs de Brazzaville et de Kinshasa se sont retrouvés dans le premier arrondissement de la capitale congolaise, Makélékélé, pour célébrer la Journée internationale de la paix.

Bien vêtu, bien parfumé et bien chaussé, chaque sapeur y est allé selon son look en exhibant en premier la trilogie des couleurs. Le point de rencontre ayant été le rond-point de Makélékélé, une marche a été effectuée sur l'avenue Fulbert-Youlou jusqu'à Matour pour saluer et soutenir les efforts des chefs d'Etat des deux Congo dans le maintien de la paix, avant un pot de l'amitié au Bar Ya Bikouta.

Placé sur le thème « Une innovation technologique et scientifique pour une paix durable vers un avenir meilleur », l'événement a permis aux sapeurs de faire entendre leur message sur la paix à travers les vêtements. Ils ont porté leur voix grâce à la Fondation Josammy Emporio de Serge Samba basée aux Etats-Unis, dans la ville de Californie. « Chaque année, le monde entier célèbre la paix. Cette fois-ci, la Fondation Josammy Emporio célèbre cette journée avec les sapeurs de Brazzaville et ceux venus de Kinshasa. Nous devons cultiver et conserver cette paix-là. Nous en avons besoin. Notre fondation est là pour accompagner la jeunesse, et ceux qui veulent se développer dans la paix, parce que notre base c'est l'amour », a affirmé la représentante de cette fondation, Michelle Samba.

Elle a relevé qu'il est important de promouvoir la paix entre les deux Congo à travers la sape, la culture de l'amour. « Cette paix, nous en avons besoin aujourd'hui, et surtout que l'année prochaine, le Congo connaîtra un moment majeur; celui de l'élection présidentielle. A propos, nous aimerions appeler les Congolais au maintien de cette paix », a-t-elle insisté.

Pour le président de l'Association des sapeurs de Brazzaville, Maxime Pivot, cette rencontre avec les frères de la République démocratique du Congo est un signal fort car, en réalité, les deux Etats n'en font qu'un seul. « Nous célébrons cette Journée internationale de la paix dans l'amour, dans la joie, dans la gaieté, dans le vivre ensemble. Parce qu'aujourd'hui, la sape a un bon message : celui de la paix. Si aujourd'hui, le 21 septembre 2025, les sapeurs des deux capitales les plus proches au monde se retrouvent dans le premier arrondissement de Brazzaville, Makélékélé, c'est parce qu'il y a la paix grâce à un seul homme et le premier sapeur, son excellence Denis Sassou-N'Guesso », a-t-il souligné, précisant: « Nous les sapeurs sommes derrière lui. Je remercie beaucoup les sapeurs des deux Congo ainsi que le ministère de la Culture et des Arts ».

Pour le représentant de Kinshasa, c'est une grande joie d'avoir été à Brazzaville pour cette célébration. Il a estimé que les deux pays, de par leur culture, sont un seul Etat. « Nous devons défendre la sape dans la paix et non dans la violence. Nous saluons les président Félix Tshisékédi et Denis Sassou N'Guesso », a-t-il déclaré, exprimant aussi son soutien à la population de Goma qui est dans la tourmente.

Cette soirée s'est terminée chez Ya Bikouta, à Matour, où le public a eu droit à un spectacle au cours duquel les sapeurs ont électrisé l'environnement avec des tailles sorties de l'ordinaire. La jeunesse a été également de la partie pour clamer des poèmes, chanter en hommage à la paix. Des comédiens ont détendu l'atmosphère sans oublier la présence très remarquée de Douze mémoires, un artiste de la musique urbaine bien en vue sur la place de Brazzaville.