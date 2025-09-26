Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat juvénile - Du matériel agricole offert aux maraîchers de Makélékélé 4

En vue de soutenir les maraîchers de Makélékélé 4, à Brazzaville, le député de cette circonscription électorale, Claude Ayessa, accompagné de la présidente du groupe de réflexion et d'action pour un Congo émergent (Grace), Bélinda Ayessa, également citoyenne d'honneur dudit arrondissement, leur a offert du matériel agricole.

Le matériel offert était composé, entre autres, d'arrosoirs fabriqués par les jeunes du Grace après plusieurs mois de formation dans divers domaines d'activités, notamment l'artisanat. Ils ont été achetés par le député Claude Ayessa en guise d'encouragement des artisans et distribués aux maraîchers de tous les quartiers de Makélékélé 4 qui ont également reçu des semences agricoles.

Sur la symbolique de cet acte, le député de Makélékélé 4 a déclaré : « Le Groupe de réflexion et d'action pour un Congo émergent et moi même avons voulu, au travers ce geste, vous inciter à produire vous mêmes ce que vous consommez. Cette distribution ne sera pas la dernière, au contraire nous allons poursuivre la mise en oeuvre de notre feuille de route. Pour ceux qui sont en âge de voter de s'inscrire sur les listes électorales, car voter est un devoir civique ».

Pour sa part, la présidente du Grace et citoyenne d'honneur de Makélékélé a félicité les jeunes artisans pour la qualité de leur travail en fabriquant les arrosoirs artisanaux. Bélinda Ayessa a également salué l'initiative du député qui, à travers ce geste, valorise à la fois la jeunesse formée et les acteurs du monde agricole. Elle a saisi cette opportunité pour appeler la population à se mobiliser en vue de l'opération de révision extraordinaire des listes électorales.

De leur côté, les maraîchers bénéficiaires de ce geste de solidarité ont exprimé clairement leur satisfaction. « Il y a vingt ans de cela que je suis dans le maraîchage et n'avais jamais bénéficié d'un tel don. Donc, nous sommes satisfaits », a indiqué un maraîcher. Même son de cloche pour sa consoeur qui a remercié « le député Claude Ayessa pour le don des arrosoirs et des graines», promettant : « A notre tour, nous allons fournir des efforts pour récolter dans les jours à venir ».

L'acte posé par le député Claude Ayessa qui avait à ses côtés la présidente du Grace, Bélinda Ayessa, montre combien les deux personnalités sont déterminées à investir dans la jeunesse et dans l'agriculture locale pour un Congo autonome dans le domaine agricole. « Un peuple qui ne produit pas ce qu'il consomme n'est pas un peuple libre », a toujours soutenu le président de la République, Denis Sassou N'Guesso. C'est pourquoi, les deux autorités qui l'ont compris motivent la jeunesse à l'agriculture pour une autonomie alimentaire.