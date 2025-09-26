Congo-Kinshasa: Mbé - Une délégation des dignitaires tékés de la RDC chez le roi Michel Ganari

La délégation de onze dignitaires tékés de la République démocratique du Congo (RDC), conduite par Michaël Libo Mukoko, chef de groupement du village Nguma, a séjourné à Mbé, dans le département de Djoué-Léfini, à plus de 200 km de Brazzaville, du 23 au 24 septembre dernier. Le but du séjour était la visite chez le dix-huitième Makoko, Michel Ganari.

Le royaume Téké qui a pour siège Mbé, dans le département du Djoué-Léfini, s'étend sur plusieurs pays d'Afrique centrale, dont la RDC. C'est dans ce contexte que les dignitaires tékés de ce pays se sont rendus dans la capitale royale, à Mbé. Cette visite de quarante-huit-heures leur a permis, dans un premier temps, de présenter leurs civilités à Sa Majesté Makoko, Michel Ganari, car depuis sa désignation comme dix-huitième roi, ils n'étaient pas encore venus lui présenter leurs civilités. Dans un second temps, ils lui ont soumis leurs doléances.

Après leur réception par le roi Michel Ganari, les dignitaires tékés de la RDC se sont rendus à la stèle historique de Mbé où a été signé, le 10 septembre 1880, le « Traité Brazza- Makoko ». Cette visite symbolique a eu lieu là où commence l'histoire de la fondation de la ville de Brazzaville. Elle a permis aux dignitaires tékés de Mbé et de la RDC de procéder à quelques rituels, tel que l'exige la tradition. A l'issue de cette visite agrémentée par la musique traditionnelle du groupe folklorique royal, le chef traditionnel Martin Lita Fambomo, du village Mbenzali en RDC, porte-parole du chef Nguma, grand chef coutumier des Tékés en RDC, a expliqué le but de leur visite à Mbé.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Il y a plusieurs choses qui justifient notre présence à Mbé. En effet, depuis l'investiture du dix-huitième roi des Tékés, Sa Majesté Makoko Michel Ganari, nous ne sommes jamais venus ici. C'est pourquoi, nous avons effectué cette visite de quarante-huit heures pour venir lui présenter nos civilités, lui rendre des honneurs, exposer nos problèmes et passer aux cérémonies ancestrales que nos ancêtres avaient laissées. C'est dans ce contexte que nous avons sollicité venir voir l'endroit où le premier Makoko avait signé l'accord avec de Brazza », a dit le chef traditionnel Martin Lita Fambomo.

Concernant la visite de la stèle où a été signé le « Traité Brazza-Makoko », le dignitaire téké de la RDC a exprimé son satisfecit. « Nous sommes très ravis, dans un premier temps, de voir la stèle du roi, puis d'assister à la danse traditionnelle. Nous nous sommes lamentés également auprès de lui, que nous considérons encore vivant. Chaque fois que nous avons des problèmes, nous venons ici chez notre premier roi pour demander des solutions. En un mot, nous sommes très fiers d'assister à cette cérémonie et de voir nos frères de Mbé chanter les mêmes chansons que nous chantons en RDC. Cela prouve que nous sommes un », a-t-il manifesté sa joie.

Sa Majesté Makoko Michel Ganari prodigue conseils et prône la paix

Après la visite à la stèle de la signature du « Traité Brazza-Makoko » et avant de reprendre la route pour Brazzaville, les dignitaires tékés de la RDC ont été reçus par le roi Michel Ganari. Au cours de cette ultime réception, Sa Majesté leur a prodigué quelques conseils sur le comportement d'un bon dignitaire. « Un bon chef doit être digne. Le chef ne vend pas la terre qui lui a été léguée par les ancêtres.

Tous ceux qui l'ont fait n'ont jamais prospéré. Le chef n'envie pas ce qui ne lui appartient pas. Le chef ne doit pas briller par la politique de la main tendue. Un bon chef doit respecter les jours symboliques de la tradition téké... », a-t-il conseillé. Enfin, Makoko les a invité à vivre unis. « Soyez un et indivisible », a-t-il lancé.

En marge de la réception des dignitaires tékés de la RDC, Sa Majesté le roi Michel Ganari a reçu des mains du responsable de la commission communicatiion du colloque international "Sur la route de l'histoire" relatif à la célébration du 145e anniersaire de la signature du "Traité Brazza- Makoko", l'«Attestation d'honneur» que lui a été transmise par la présidente d'honneur de ce colloque, Bélinda Ayessa. En effet, au cours de ce colloque international, Sa Majesté Makoko Michel Ganari avait délivré un message en langue vernaculaire (téké) par visio depuis Mbé.

Dans ce message retranscrit dans la salle par l'un des dignitaires de la cour royale, le roi Michel Ganari félicitait le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, pour la paix qu'il ne cesse de prôner au Congo. Il félicitait aussi la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza pour le travail qu'elle ne cesse d'abattre en vue du rayonnement de ce lieu tant à l'échelle nationale qu'internationale.

Après avoir réceptionné officiellement cette «Attestation d'honneur» des mains de l'envoyé de la présidente d'honneur du colloque international « Sur la route de l'histoire », le roi Michel Ganari, s'est dit réjoui. « Je remercie ma fille Bélinda Ayessa pour cet honneur. Si elle ne me considérait pas, elle n'allait pas m'honorer. Merci pour elle et que le travail qu'elle fait au mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza aille toujours de l'avant.

A mon fils et grand-frère, Denis Sassou N'Guesso, président de la République, chef de l'Etat, je dirai encore félicitations pour la paix. Parce que s'il n'y a pas de paix, le pays ne peut pas bien fonctionner. La paix est capitale pour tout le monde. Ceux qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas, tous ont besoin de cette paix. Même nous des chefferies traditionnelles, nous avons besoin de cette paix », a déclaré Makoko Michel Ganari.