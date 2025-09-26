Congo-Brazzaville: Révision des listes électorales - La dynamique le « Patriarche » intensifie la sensibilisation à Ouesso

La dynamique citoyenne le « Patriarche » poursuit sa campagne de sensibilisation des habitants de la Sangha, notamment à Ouesso, à l'opération de révision des listes électorales en vue de l'élection présidentielle de mars 2026.

Après le lancement officiel de la campagne de sensibilisation par le coordonnateur général de la dynamique, Digne Elvis Tsalissan Okombi, les délégués du « Patriarche DSN » ont pris la relève dans les quartiers, marchés et bureaux. Ils envahissent les grandes artères de Ouesso dans le seul but de rencontrer les habitants afin de susciter leur adhésion à l'opération de révision des listes électorales en cours depuis le 1er septembre dernier.

Dépliants et prospectus en mains, les émissaires du coordonnateur général de la Génération auto-entrepreneur (GAE) estiment qu'il est temps de se rapprocher des potentiels électeurs. « Nous laçons au niveau du département de la Sangha, notamment à Ouesso, la deuxième phase de la campagne de sensibilisation permettant aux équipes de descendre sur le terrain pour aller informer la population, celle de Ouesso en particulier, que la révision des listes électorales est en train de se poursuivre, et que chacun devrait se rapprocher des bureaux d'enregistrement pour se faire enrôler et vérifier, pour ceux qui se sont déjà fait enregistrer, si leurs noms figurent bel et bien sur les listes électorales », a expliqué l'un des émissaires du «Patriarche» dans la Sangha.

En République du Congo, l'un des enjeux des élections est devenu le taux de participation. Des Congolais se désintéressent de plus en plus des élections. Conscient de cet enjeu majeur, la dynamique citoyenne le «Patriarche » veut faire de la présidentielle de mars 2026 l'une des plus réussies en termes de taux de participation. « Très souvent au lendemain des révisions des listes électorales, les gens se plaignent sur le rendu du fichier électoral.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

C'est maintenant qu'il faut rattraper cela, chacun doit sortir de chez lui pour aller se faire enrôler afin que demain, il ne puisse pas contester les listes. C'est pour cela que nous mettons un accent sur la sensibilisation », a poursuivi l'un des animateurs de cette campagne de sensibilisation à Ouesso.

Cette nouvelle phase intervient entre la première qui consistait à installer les supports de sensibilisation dans tous les départements du pays et la troisième réservée à la sensibilisation via les mégaphones. Elle permet aux délégués du « Patriarche» d'être en contact direct avec la population. « Il s'agit de parler aux habitants, leur expliquer ce que c'est la révision. Il s'agit aussi de faire le porte-à-porte », circonscrivait Digne Elvis Tsalissan Okombi.

Pour garantir le succès de cette opération, les sensibilisateurs misent sur la pédagogie. « Nous sommes fidèles aux prescriptions de notre hiérarchie qui nous conseille d'aller toujours vers le peuple, lui expliquer les opérations en cours », a rappelé un délégué.

Aux autres acteurs et partenaires, Digne Elvis Tsalissan Okombi lance un appel au rassemblement pour descendre sur le terrain afin de sensibiliser la population à quelques mois d'un rendez-vous crucial pour la vie du pays.