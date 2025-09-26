Congo-Brazzaville: Cinéma - Alaka film lab honore les cinéastes africains

Plus de douze cinéastes et réalisateurs africains ont été primés à Pointe-Noire, dans le cadre de la sixième édition du projet Alaka film lab. Cet événement se positionne désormais comme un levier essentiel pour renforcer la capacité des porteurs de projets, stimuler les coproductions, attirer des distributeurs et diffuseurs internationaux et structurer l'écosystème cinématographique en Afrique centrale.

Pour cette édition, les cinéastes et réalisateurs africains venus du Congo, de la Centrafrique, du Cameroun, du Rwanda, de la République démocratique du Congo (RDC) et de Burundi ont été primés dans trois catégories, notamment long métrage de fiction, documentaire et série. La scène congolaise a été dignement honorée par "Ombre du silence", long métrage de fiction de la réalisatrice Divana Cate Radiamick, produit par Rufin Mbou Mikima qui a remporté le prix Canal+ international.

Cette distinction marque donc une étape décisive dans la carrière de la jeune scénariste, réalisatrice et productrice. Divana Cate Radiamick fait partie intégrante de cette dynamique qui fait bouger les lignes. A peine trois films à son actif, à savoir " L'ennemi", "Attente" et "Ma richesse", mais des ambitions nobles, car derrière son apparence timide et sa silhouette de miss se cache une mordue du cinéma. Caractérielle, elle exige beaucoup dans ce qu'elle fait, pas de hasard ni de négligence qui tiennent et, cela fait plus de dix ans qu'elle s'est lancée dans le domaine du cinéma.

Concernant les autres distinctions, le prix Open doors consultation pour élaboration d'un dossier a été décerné à la réalisatrice gabonaise Kristina Obama pour son film "Le guérisseur et le géant" et le prix Vision du réel industry expertise et consultation pour un documentaire est revenu à la réalisatrice burundaise Nadège Butoyi pour son film "Boucles d'identité".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le prix Institut français de Paris a été décerné à la réalisatrice rwandaise Carine Munyana pour son film "Urusobe" ; le prix spécial touch a été attribué à Orphe Zaza Emmanuel Bomoy de la Centrafrique pour son film " Yabanda" ; le prix Alaka film lab est revenu à Steve Kamdeu du Cameroun pour son film "Charismatique" ; le prix Alaka film lab pour la consultation par un professionnel a été décerné à Machérie Ekwa de la RDC pour son film "Zaira".

A travers toutes ces distinctions, Alaka film lab permet de mettre en place un réseau entre les cinéastes et les professionnels afin de favoriser les réflexions d'écriture et le développement des projets dans le processus de production cinématographique à travers le monde. Au tour des projections, des conférences débats, des ateliers de formation, de partage d'expériences, ce programme riche et varié a mis en avant le pouvoir du cinéma pour conscientiser, sensibiliser, informer et éduquer le public face aux enjeux de l'heure et de célébrer le cinéma africain comme une force qui transcende les frontières, qui rassemble et qui a le pouvoir de transformer les sociétés.

Dans le même contexte, les participants ont bénéficié d'un appui financier, d'un temps de travail en étroite collaboration sous le regard critique et constructif des professionnels afin de parvenir à des oeuvres matures. La résidence a été aussi l'occasion pour eux de rencontrer les responsables d'ateliers de résidences partenaires, les producteurs, les représentants des chaînes de télévision, les responsables des fonds de soutien au cinéma et bien d'autres dans l'objectif de mettre leurs projets dans un réseau international et de distribution. Le partage d'expérience lors des masters class a été l'un des moments phares de la résidence permettant aux participants de parler de la particularité de leurs oeuvres devant les réalisateurs et producteurs.