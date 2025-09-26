Congo-Brazzaville: Festival pop culture - Afara Tsena parmi les artistes invités

La 7e édition du festival pop culture qui se tiendra le 28 septembre à Paris, en France, dans le cadre de « Congo na Paris », réunira les artistes africains et acteurs économiques parmi lesquels le jeune artiste Afara Tsena. Facteur d'unité, de cohésion sociale et du renforcement de l'identité africaine, l'événement entend créer des ponts entre l'Afrique et sa diaspora et susciter le dialogue interculturel.

De l'afro-mbokalisation aux grandes scènes internationales, l'éloge de la carrière musicale du jeune artiste Afara Tsena ne fait que se justifier. Toujours dans la continuité de l'authenticité, il impose avec justesse l'effervescence que représente la musique urbaine au Congo. Pour ce grand rendez-vous parisien, il entend porter encore plus haut les couleurs du drapeau congolais comme il le fait souvent. Plein d'énergie, il a la verve musicale dans les veines et promet, par ailleurs, de livrer un show à la hauteur de son savoir-faire.

Le public de la diaspora congolaise ne pourra qu'être fier de l'enfant du pays car du jour au jour, la mbokalisation continue de conquérir les quatre coins du monde. Surtout avec la récente sortie en audio de Mboka mopaya qui ne cesse d'envahir la toile, la diaspora congolaise et africaine vivra cette ambiance en live. Afara Tsena est une belle carte de visite qui reflète une personnalité sur laquelle les mécènes et les opérateurs culturels vont désormais compter, car il est d'abord une voix puissante, fervente et généreuse qui a le grain idéal pour aborder un répertoire pleinement riche.

De son vrai nom Raphaël Owary Houssene, Afara Tsena, étoile montante de la musique urbaine congolaise, est bien plus qu'un simple artiste et continue de faire vibrer les couleurs à travers le monde. Avec le célèbre mouvement Omongo mwamou, il a fusionné les sonorités traditionnelles congolaises, le coupé-décalé et le ndombolo pour donner naissance à « L'afro-mbokalisation », un style qui séduit l'Afrique et au-delà des frontières où les mélomanes de toute part ne peuvent s'empêcher de se trémousser au son de ses morceaux.

En quelques années, l'artiste a su s'imposer, grâce à des titres phares tels que Jalousie, Mbokalisation 3.0 ou encore Mboka mopaya. Ses tournées en Afrique, en Europe et en Amérique confirment son ascension fulgurante. En mai dernier, il a enflammé le théâtre du gymnase à Paris lors d'un concert mémorable marquant une nouvelle étape dans sa carrière internationale.

A propos du festival

Créé en 2017, le festival Pop culture est un rendez-vous qui met en avant la visibilité artistique et créative congolaise, tout en renforçant la dimension culturelle et sociale. La programmation combinera des tables rondes, des conférences débats, des ateliers de formation, des rencontres professionnelles, tout en intégrant des espaces dédiés à la littérature, à la jeunesse, à la musique et au sport.

En créant des ponts entre le Nord et le Sud, la valorisation des traditions africaines et leur richesse, l'événement favorise la transmission intergénérationnelle du patrimoine culturel et le vivre ensemble. En choisissant le thème " Tonga mboka", qui signifie littéralement "construire le pays", les organisateurs affirment leur volonté de catalyseur de transformation, reliant diaspora, acteurs institutionnels et le secteur privé.