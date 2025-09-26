Cote d'Ivoire: 3e cohorte de l'Académie de la bonne gouvernance et du Leadership anti-corruption - Des ambassadeurs de l'intégrité certifiés

La Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro a servi le 25 septembre 2025, de cadre à la cérémonie officielle de clôture et de remise des certificats aux auditeurs de la 3e session de formation de l'Académie de la bonne gouvernance et du Leadership anti-corruption (Abg-Lac).

Placée sous la présidence de Gbakou Monnet Patrick Benoît, représentant le président de la Haute autorité pour la bonne gouvernance (Habg), Zoro Bi Ballo Épiphane, la cérémonie a été marquée par la forte implication des partenaires stratégiques : l'Agence française anti-corruption (Afa), Pagof2-Expertise France et le Fonds de développement de la formation professionnelle (Fdfp).

Cette 3e cohorte, composée d'une cinquantaine de responsables conformité issus d'entreprises publiques et privées telles que la Sonapie, la Gestoci, Ecobank, la Bni, Côte d'Ivoire Énergie ou encore Agl Groupe, s'inscrit dans la dynamique de renforcement des capacités initiée par la Habg, après deux premières sessions organisées en avril et en juin 2025.

Au nom des participants, Kouassi N'Goran a exprimé sa reconnaissance, soulignant que les acquis de cette formation permettront de bâtir une véritable communauté professionnelle engagée autour des valeurs d'intégrité et de transparence.

Le représentant de l'Afa, Dr Antoine Ullestad, a salué la qualité de l'organisation et l'excellence du programme, estimant que cette initiative contribue à faire de la Côte d'Ivoire un modèle en matière de conformité anti-corruption.

Dans son allocution de clôture, Gbakou Monnet Patrick Benoît a rappelé la responsabilité qui incombe désormais aux auditeurs : celle de devenir de véritables ambassadeurs de l'intégrité au sein de leurs entreprises et institutions. La cérémonie s'est achevée par la projection d'un film récapitulatif des moments forts de la formation, suivie de la remise solennelle des certificats.