Cote d'Ivoire: Université Félix Houphouët-Boigny - L'Ufr Biosciences désignée meilleure faculté de l'année 2024

L'excellence académique a été célébrée à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

L'Unité de formation et de recherche (Ufr) Biosciences a obtenu le Super prix bélier d'or Adama Diawara 2024 de la meilleure Ufr de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. C'était le 25 septembre 2025, lors de la 3e édition de la Journée de célébration du mérite.

Ont également été distingués, dans la catégorie professeur, au titre du meilleur ambassadeur, Koné Inza, professeur titulaire de biologie de la conservation à l'Ufr Biosciences et chez les étudiants, Boga Lydia de l'Ufr des Sciences de la terre et des ressources minières (Strm).

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'Ufr des Sciences des structures et de la matière a remporté le Prix de la meilleure animation scientifique et l'Ufr des Sciences médicales s'est vu attribuer le Prix de la meilleure animation pédagogique. Le Prix bélier d'or de la meilleure structure d'encadrement est revenu à l'Ufr de mathématiques et technologies. Le Prix du meilleur service à la communauté a été décerné au Prof. Kouadio Emmanuel de l'Ufr des Sciences médicales. Bamba Soumaya a reçu le Prix du meilleur personnel administratif. La direction des ressources humaines a été désignée meilleure direction et service. Treize étudiants, représentant les différentes Ufr, ont été les meilleurs en année de Licence.

Parrain de la cérémonie, le Prof. Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a félicité les récipiendaires. « Tâchez de demeurer des modèles. C'est difficile d'atteindre les sommets, mais c'est encore plus difficile de s'y maintenir », a-t-il déclaré. Et d'ajouter : « Je tiens à remercier la gouvernance de l'Université Félix Houphouët-Boigny pour une gestion, depuis quelque temps, apaisée et substantiellement améliorée. Car il y a eu des moments où nous avons connu une gouvernance un peu agitée. Sans la paix, nous ne pouvons rien bâtir ».

Le ministre a, en outre, rappelé que l'école ivoirienne se trouve aujourd'hui sur une trajectoire d'excellence. Cela, grâce aux investissements humains, matériels et financiers entrepris par le Président de la République, Alassane Ouattara.

Il a cité notamment le passage de 3 à 9 universités, avec une dixième en construction ainsi que la promulgation, en 2023, de la nouvelle loi sur l'enseignement supérieur et la recherche. Il est également revenu sur les réformes mises en oeuvre. Ce sont, entre autres, les cours de mise à niveau des nouveaux bacheliers, le développement du tutorat, le contrôle continu, l'évaluation des enseignements par les étudiants et l'amélioration du concours des assistants.

Ces mesures, selon lui, expliquent les bons résultats obtenus : 58 étudiants ivoiriens admis, depuis 2011, à l'École polytechnique de Paris contre 8 auparavant et l'entrée de 3 universités ivoiriennes, en 2025, dans le top 150 africain. Le ministre a assuré que depuis octobre 2024, toutes les associations étudiantes à caractère syndical sont dissoutes.

Le président de l'Université Félix Houphouët-Boigny, le Prof. Ballo Zié, a remercié le ministre Adama Diawara pour sa présence constante à leurs côtés. Il a invité ses collaborateurs à travailler pour que l'université atteigne l'excellence.