L'Ong Leadafricaines a organisé, le jeudi 25 septembre 2025, à son siège de Cocody-Riviera, une table ronde partenariale consacrée à la présentation du bilan de ses activités menées sur la période 2023-2025 et aux perspectives pour 2026. Cet événement a rassemblé plusieurs partenaires techniques et financiers, engagés aux côtés de l'organisation dans la promotion de l'égalité de genre et l'autonomisation des femmes.

Créée en 2011, Leadafricaines oeuvre pour une Afrique de l'Ouest francophone plus juste et équitable, où les femmes, en milieu urbain comme rural, participent pleinement à la gouvernance et accèdent aux sphères décisionnelles. Entre 2023 et 2025, l'organisation a mené de nombreux projets, notamment le « Gender Camp », une initiative innovante qui a permis de mettre en lumière les inégalités de genre en milieu rural et de proposer des solutions adaptées pour renforcer les droits des femmes et des jeunes filles.

Selon sa présidente, Mme Kadi Tanou, « cette table ronde a constitué un moment de redevabilité et de dialogue stratégique avec nos partenaires. Le bilan des trois dernières années est satisfaisant malgré les difficultés rencontrées ».

La présidente de l'Ong a exprimé sa gratitude à l'endroit de ses partenaires, dont Affaires mondiales Canada (AMC) à travers le projet Femmes en avant (FENA) et Carrefour International, pour leur accompagnement constant. Pour les années à venir, Leadafricaines ambitionne d'ouvrir un centre d'écoute et d'orientation baptisé « Pour Elles », un espace dédié aux survivantes de violences basées sur le genre (VBG).

À travers cette rencontre, Leadafricaines a réaffirmé sa détermination à poursuivre son plaidoyer pour l'égalité de genre et à consolider les acquis en matière d'autonomisation et de leadership féminin, tout en mobilisant davantage de soutiens pour ses futures initiatives.