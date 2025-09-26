Cote d'Ivoire: Autonomisation de la jeune fille - La Fondation Auline propose un projet novateur pour les internats

L'éducation inclusive des jeunes filles est au coeur des préoccupations de la Fondation Auline.

Éduquer et autonomiser les filles en situation de vulnérabilité n'est pas seulement un devoir moral, mais un impératif de développement. Animée par cette conviction, la Fondation Auline, créée en hommage à M. et Mme Daubrey, a réuni le 25 septembre 2025, ses partenaires au Tiama Hôtel d'Abidjan lors d'une rencontre placée sous le signe de l'éducation inclusive des filles.

Organisée en partenariat avec les Ong Coeur d'Esther et Taloua Djasso Kognrou, cette rencontre visait à mobiliser des ressources, à renforcer les synergies entre acteurs et à sensibiliser à l'importance de l'éducation des filles pour le développement durable. Le président de la Fondation Auline, Marc Daubrey, a saisi cette tribune pour annoncer une initiative ambitieuse : la construction de centres maraîchers et vivriers au sein des internats.

« Nous voulons faire en sorte que les internats existants ou à construire disposent de centres maraîchers et vivriers afin d'être autonomes et de subvenir aux besoins alimentaires des jeunes filles. Cela leur offrira de meilleures conditions pour poursuivre leurs études », a-t-il affirmé. Il a également plaidé pour la construction de nouveaux internats afin d'améliorer l'encadrement et les conditions de vie des élèves, rappelant que l'alimentation joue un rôle déterminant dans la réussite scolaire.

L'Ong Coeur d'Esther, active depuis 2017, agit pour le maintien des filles en difficulté à l'école, lutte contre les grossesses précoces et promeut le leadership féminin à travers son internat social Centre Esther. Quant à l'Ong Taloua Djasso Kognrou, fondée en 2023, elle concentre ses actions sur la lutte contre la déscolarisation, la réhabilitation d'écoles, le parrainage de jeunes filles et l'amélioration du cadre scolaire en milieu rural. Ces deux Ong partenaires travaillent en synergie pour offrir aux filles vulnérables des perspectives d'éducation et d'épanouissement.

À cette occasion, le président de la Fondation Auline a remis des chèques et des kits scolaires à ces deux Ong stratégiques, ainsi qu'à la mutuelle Digbé de Gnago 2 dans l'atteinte de ses objectifs.

La Fondation Auline, dont la mission repose sur quatre piliers : santé mère-enfant, agriculture, éducation et solidarité, a réaffirmé que la réussite de ses actions dépend du soutien et de l'engagement de ses partenaires. « Je souhaite à tous un moment plein de partage, d'éclairage, d'engagement et d'espérance », a conclu Marc Daubrey, rendant un hommage aux Ong partenaires pour leurs actions concrètes.

Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre de la rentrée scolaire 2025-2026, a rassemblé un large éventail d'acteurs : institutions gouvernementales, agences onusiennes (Fao, Unicef, Onu Femmes, Fida, Pnud), Banque mondiale, fondations, ainsi que des entreprises privées engagées dans la responsabilité sociétale.