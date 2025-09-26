Cote d'Ivoire: Ligue 2 ivoirienne (6e journée) - En route pour Agnibilékrou, le club de Lanfiara échappe au pire

Un drame a été évité de justesse sur l'axe Adzopé-Agnibilékrou. En route pour la 6e journée de Ligue 2, le car du Lanfiara Sport d'Attécoubé a fait une sortie de route, le vendredi 26 septembre 2025.

Lourd silence, quelques cris étouffés, l'accident s'est passé en pleine journée, plongeant l'escouade dans la frayeur. Le véhicule transportait 18 joueurs de Lanfiara, actuel 7e du groupe A avec 7 points, en déplacement à Agnibilékrou pour affronter l'US Fermiers (13e, 5 points) au stade Abinan Kouakou Pascal.

Heureusement, aucun décès n'est à déplorer. Plusieurs joueurs et encadrants ont toutefois été blessés, mais « pas grièvement », selon le portier de l'équipe.

Alertés, les sapeurs-pompiers ont évacué les victimes vers le Centre hospitalier régional (Chr) d'Adzopé, où elles ont reçu les premiers soins.

Dans un communiqué officiel, la direction du club a rassuré les supporters et les sympathisants : « Aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. Des membres de l'équipe ont été blessés et immédiatement pris en charge par les services médicaux. »

Cet accident vient bouleverser la préparation de Lanfiara, attendu pour une rencontre cruciale dans la course à l'élite du football ivoirien. Si le match face à l'US Fermiers demeure pour l'instant programmé, les autorités sportives pourraient décider d'un report en fonction de l'évolution de l'état de santé des joueurs.