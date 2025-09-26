Cote d'Ivoire: Golf - Romuald Djézou, l'étoile montante qui illumine l'Open du pays

Yamoussoukro est le théâtre de la 25e édition de l'Open de Côte d'Ivoire depuis le lundi 22 septembre 2025. Ce tournoi, devenu au fil du temps une véritable vitrine du golf africain, rassemble des compétiteurs venus des quatre coins du monde. Mais au milieu des swings et des birdies, un nom revient sur toutes les lèvres. Il s'agit de Romuald Djézou.

À seulement 29 ans, le golfeur ivoirien s'impose comme la grande révélation du circuit. Son talent, allié à une régularité impressionnante, en fait le favori de cette édition. Son retour des États-Unis, où il a peaufiné sa technique et forgé un mental de champion, marque un tournant. « La Côte d'Ivoire est mon pays et je suis fier de la représenter chaque fois que l'occasion se présente », confie-t-il avec humilité.

Sur le prestigieux parcours Maman Boigny, Djézou enchaîne les coups avec une précision chirurgicale. Chaque frappe laisse planer le sentiment qu'une légende est en train de s'écrire. Pour lui, l'objectif dépasse la simple victoire : il ambitionne de redonner au golf ivoirien ses lettres de noblesse et de l'ouvrir sur la scène internationale.

Peu importe le résultat final de cette compétition, Romuald Djézou a déjà conquis l'essentiel : le respect. Respect pour sa discipline, pour son travail acharné, mais aussi pour sa volonté de faire rayonner les couleurs ivoiriennes dans un sport encore perçu comme élitiste.

À Yamoussoukro, au-delà d'un tournoi, c'est l'histoire d'un pays qui rêve de voir émerger son propre Tiger Woods qui s'écrit. Et Romuald Djézou, par son talent et sa détermination, semble prêt à relever ce défi.