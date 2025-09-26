Afrique: Foire Commerciale Intra-Africaine - Le Zimbabwe choisi pour accueillir le siège de la nouvelle entité indépendante

26 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

Le Zimbabwe a été officiellement retenu pour accueillir le siège de la Foire Commerciale Intra-Africaine (IATF), rapport un communiqué de ladite structure, ce 26 septembre 2025

L'annonce a été faite à Alger par S.E. Olusegun Obasanjo, Président du Conseil consultatif de l'IATF et ancien Chef d'État du Nigeria, lors de l'édition 2025 de la foire. Ce choix fait suite à un processus de sélection rigoureux ayant opposé plusieurs pays candidats, dont le Burkina Faso, le Cameroun, le Malawi, la Zambie et l'Afrique du Sud.

Selon M. Obasanjo, le Zimbabwe a été retenu pour la qualité de ses infrastructures de conférence, sa connectivité aérienne, sa capacité d'hébergement et les terrains mis à disposition pour le développement futur. « Cette décision ouvre un nouveau chapitre pour l'IATF, symbole du réveil économique de l'Afrique et pilier de la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf) », a-t-il déclaré.

Le Professeur Benedict Oramah, Président sortant d'Afreximbank, a salué cette avancée et confirmé une capitalisation initiale de 28 millions de dollars US pour lancer l'institution. Il a invité les gouvernements, entreprises et institutions financières africaines à accompagner l'IATFCO dans sa phase de démarrage afin d'assurer sa viabilité et sa durabilité.

Avec plus de 112 000 visiteurs issus de 132 pays, 2 148 exposants et 48,3 milliards de dollars US d'accords conclus, l'IATF2025 s'est achevée sur un succès éclatant. Cette transformation institutionnelle vise à pérenniser la foire, à la rendre plus évolutive et à renforcer son rôle central dans l'intégration économique africaine

Lire l'article original sur Fratmat.info.

