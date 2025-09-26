Cote d'Ivoire: Campagne café-cacao 2025-2026 - La BNI met 284 milliards de Fcfa à disposition des acteurs

26 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jean Bavane Kouika

Pour la campagne 2025-2026, la BNI met à disposition des acteurs agricoles une enveloppe de 284 milliards de Fcfa, soit une croissance de 56 % par rapport à la campagne précédente. L'information a été donnée dans la soirée du 25 septembre 2025, lors du traditionnel Networking que la banque organise en prélude au lancement de la campagne nationale du café-cacao. L'événement s'est tenu à la résidence Ezro, à Cocody.

« J'ai le plaisir de vous annoncer officiellement ce soir la mise à disposition, cette année encore, d'une enveloppe conséquente de 284 milliards de Fcfa, soit une croissance de 56 % par rapport à la campagne précédente. Pour rappel, l'enveloppe affectée à la campagne 2024-2025 était de 172 milliards de Fcfa », a déclaré Jérôme Ahua, directeur général adjoint de la Bni.

Selon lui, cette enveloppe vise à soutenir l'ensemble de la chaîne de valeur, notamment : le financement des intrants et des besoins de trésorerie pour la campagne à venir ; l'acquisition d'équipements modernes pour améliorer la productivité et la qualité de la transformation ; l'investissement dans des infrastructures de séchage et de stockage afin de mieux valoriser la production ; et le soutien aux projets d'agriculture durable et de certification, qui constituent aujourd'hui des atouts majeurs sur les marchés mondiaux.

Au-delà du montant substantiel, a-t-il précisé, la Bni travaille à offrir aux acteurs des solutions adaptées : création d'une division Commodities, mise en place de taux compétitifs, processus d'instruction simplifié pour une mise à disposition rapide des fonds, alignée sur les cycles de production.

« Notre objectif est clair : vous donner les moyens de poursuivre sereinement votre travail essentiel, d'investir pour l'avenir et de renforcer votre compétitivité. Votre succès est le nôtre. La prospérité de la filière café-cacao est une composante intégrante de la prospérité de notre pays et, par conséquent, de celle de notre banque », a soutenu Jérôme Ahua.

