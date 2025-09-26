Congo-Kinshasa: Entre loyauté et chantage !

Les relations en dents de scie entre l'UNC et l'UDPS depuis la démission de Vital Kamerhe du perchoir, ne semble pas entamer les rapports entre les deux alliés. De New York, le chef de l'Etat a réitéré sa confiance à l'ancien speaker de l'Assemblée nationale en rassurant que rien ne saurait ébranler leur alliance.

Entretemps, à la cérémonie de remise-reprise, Vital Kamerhe a invité le 1ervice-président qui lui succède, à bien gérer cette institution de la République pendant son intérim jusqu'à l'installation du nouveau bureau. Il a confié qu'il partait avec beaucoup de souvenirs de l'ensemble du bureau et a encouragé son successeur à défendre avec fermeté le président de la République ainsi que les intérêts supérieurs de la Nation. Vital Kamerhe a également rappelé qu'il resterait disponible en cas de besoin : «La République passe avant tout», a-t-il déclaré.

De son côté, le 1er vice-président, désormais président intérimaire de l'Assemblée nationale, a reconnu garder de très bons souvenirs de sa collaboration avec Vital Kamerhe, qu'il a qualifié d'exemplaire et marquée par une grande expérience parlementaire et a promis de mener à bon port la haute mission que lui confie le Règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement.

Le désormais président a.i a insisté sur son engagement à préserver l'image laissée par son prédécesseur, à oeuvrer pour l'intérêt de la République et à sauvegarder les valeurs communes au service de la démocratie congolaise. Il a, enfin, réaffirmé sa volonté de pérenniser la vision du chef de l'État.

Les activistes de deux camps qui avaient envisagé le scénario du pire, doivent se raviser. Plus de peur que de mal dans les rapports entre Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi après que les deux leaders se sont investis à calmer la tempête. Pour cette raison, on tarde à répondre à la délégation de l'UNC qui s'est rendue auprès d'Augustin Kabuya en vue des éclaircissements sur l'action des députés pétitionnaires.

Tout est donc suspendu au retour du chef de l'Etat qui devra se mettre d'accord sur les nouvelles perspectives dans leur démarche politique. Face aux grands enjeux du moment, la République a besoin de tous les bras surtout des stratèges de la race de Kamerhe qui ne courent pas la rue.

Tous ceux qui ont simplement servi de tremplin pour atteindre le speaker de cette institution parlementaire, doivent déchanter pour n'être parvenus pour autant à opposer les deux leaders alliés de 2018. Par ailleurs, ça bouillonne à l'UDPS après la rencontre de deux ailes dissidentes autour du chef de l'Etat. On semble rentrer à la case-départ après les interprétations partisanes de deux côtés.