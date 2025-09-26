Congo-Kinshasa: New York - Félix Tshisekedi sensibilise les médias internationaux sur la situation sécuritaire dans l'est

En marge de sa participation à la 80ème session de l'Assemblée Générale des Nations Unies à New-York, le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a mobilisé différents acteurs autour de la cause congolaise. Le lundi dernier, le Chef de l'Etat a participé tour à tour à deux déjeuners de travail. Le premier, événement parallèle (side event) l'a mis en face des médias américains et internationaux les plus influents.

A bâton rompu, le Chef de l'Etat a répondu à toutes les questions sur la politique intérieure de la RDC.

Le processus de paix de Doha avec ses soubressauts, l'accord de paix signé le 27 juin dernier avec le Rwanda ainsi que la dégradation de la situation sur le terrain, ont particulièrement intéressé les médias internationaux.

A ce sujet, le Président Tshisekedi a chargé le Rwanda et ses affidés de l'AFC/M23 qui torpillent le processus avec des massacres en série .Le Chef de l'Etat a fait part de sa confiance en ce processus piloté par l'administration américaine. Le Président de la République a clarifié sa position sur son plaidoyer pour la reconnaissance du Génocide Congolais.

« Il est temps que la communauté internationale reconnaisse ce génocide planifié corroboré par plusieurs rapports d'experts y compris ceux des Nations-Unies », a indiqué le Président Tshisekedi.

Interrogé sur la dernière actualité à la Chambre basse du parlement, le Chef de l'Etat a été clair : « Il s'agit d'une cuisine interne à la Chambre basse », a-t-il répondu tout en précisant qu'il continue à considérer Kamerhe comme un partenaire politique sauf si l'intéressé en décide autrement. Parmi les médias internationaux ayant participé à cet exercice, figuraient notamment, Fox News, CNN et New-York times.