Au cours de la soirée de lundi 22 septembre dernier, le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a échangé, pendant plus des deux heures, avec une délégation des membres du congrès américain au tour d'un déjeuner de travail. Ces congressmen ont abordé plusieurs questions d'intérêt commun entre la RDC et les USA, particulièrement le Deal entre les deux pays.

Décontractés et dans une ambiance très conviviale, ces parlementaires ont obtenu des informations de première main de la part du Chef de l'Etat.

«Plus tôt qu'un deal, j'aimerais parler du partenariat stratégique entre la RDC et les USA», a d'emblée fixé Chef de l'Etat.

Le Président Tshisekedi a développé tous les contours de ce partenariat et salué l'implication de l'administration américaine sous l'impulsion du président Trump.

«Je crois en l'aboutissement heureux de ce processus malgré les soubresauts», a dit le Président Tshisekedi tout en appelant au respect de la résolution 2773 des Nations-Unies.

En outre, le Chef de l'Etat congolais a salué l'accompagnement des parlementaires américains.

Ce déjeuner de travail a été une occasion de plus pour le président Tshisekedi de faire passer son message de sensibilisation autour du génocide oublié en RDC.

« Il est temps que la Communauté Internationale agisse afin de soulager la peine de mes compatriotes qui continue à payer le lourd tribut des massacres en série », a martelé le Président.

Dans la délégation des membres du congrès, figuraient Jonathan Jackson, membre de la commission des affaires étrangères ; Ilhan Omar, président du groupe de travail sur la politique africaine ; Grégory Meeks, membre de haut rang à la commission des affaires étrangères de la chambre ; Sheila Cherillus-Mc Cornick, membre de la commission des affaires étrangères et Yvette Clarke, présidente du caucus noir du congrès américain.